Flut an Petitionen gegen Kindergartengebühren

LINZ / RUTZENHAM. Jede einzelne Eingabe wird zum Ausschuss-Thema.

Seit 1. Februar ist die Nachmittagsbetreuung in Oberösterreichs Kindergärten wieder kostenpflichtig – die Aufregung darüber reißt seither weder bei den betroffenen Eltern noch in den Gemeinden ab. Wie berichtet, werden zwischen 21 und 110 Euro fällig, falls ein Kind ab 13 Uhr Betreuung braucht.

44 Petitionen, die sich etwa für ein Ende der Gebühren und eine bedarfsgerechte finanzielle Unterstützung für Gemeinden starkmachen, sind bis gestern beim Land eingelangt, wie die Nachfrage beim SPÖ-Landtagsklub ergab. Rund die Hälfte davon sei von Gemeinden, der Rest von Einzelpersonen eingebracht worden.

Das Thema Kindergartengebühren wird so bewusst am Köcheln gehalten: Wenn der Petitionsausschuss des Landes am 22. März tagt, muss jede Eingabe diskutiert und beantwortet werden. Eine davon wurde von der zweifachen Mutter Simone Grochar aus Rutzenham eingebracht: "Mein Beweggrund ist die unzureichende Situation bei der Kinderbetreuung, die auch vor der Einführung der Gebühren schon bestand." Aufgrund von Abmeldungen werde es immer schwieriger, genügend Kinder für die Gruppen zu finden, so Grochar.

Die zuständige Landesrätin Christine Haberlander (VP) verteidigt die Gebühren und verweist auf die soziale Staffelung und den Spielraum der Gemeinden. Die Situation in den Kindergärten werde man bis zum Frühsommer evaluieren. Dann werde man weitersehen.

