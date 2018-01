Enzenhofer gegen Abschiebung von Mangelberufslehrlingen

LINZ. In der Diskussion um die Abschiebung von Asylwerbern, die eine Lehre in Mangelberufen absolvieren, hat sich am Dienstag der - der ÖVP zuzurechnende - amtsführende oö. Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer zu Wort gemeldet.

Er findet, diese Jugendlichen sollten nicht von Abschiebung bedroht sein und ihre Lehre beenden dürfen.

Aus den Berufsschulen kämen "durchwegs sehr positive Rückmeldungen" zu deren Arbeitsbereitschaft und Engagement, so Enzenhofer in einer Presseaussendung. "Wenn es von den Betrieben beziehungsweise von den Schulen ein OK gibt, dass der Wille zur Integration und zur entsprechenden Leistung da ist, warum gibt man diesen junge Menschen keine Chance?". Ein negativer Bescheid sei für alle Beteiligten - Betroffene, Betriebe, aber auch Lehrer - unverständlich.

