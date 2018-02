Ein neuer roter Büroleiter und ein Ja zum Sparkurs

Johannes Halak folgt Richard Held nach.

Birgit Gerstorfer. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Offiziell wird es erst am 1. März. Ab dann ist Johannes Halak Büroleiter von SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer. Der 30-jährige Halak folgt in dieser Funktion Richard Held nach, der, wie von den OÖNachrichten berichtet, vom roten Regierungsbüro mit 1. Februar in die Linzer Wohnungsgesellschaft GWG gewechselt ist.

Halak führt bereits seit Jahresbeginn in Vertretung Helds die Geschäfte im Regierungsbüro Gerstorfers. Der Absolvent eines Sozialwirtschafts-Studiums in Linz war bis 2013 Vorsitzender der Hochschülerschaft an der Johannes Kepler Universität. 2013 wechselte er als Pressesprecher zum damaligen roten Landesrat und späteren Landeshauptmann-Stellvertreter Reinhold Entholzer. Nach Entholzers Rückzug übernahm Halak diese Funktion auch bei Gerstorfer.

ÖVP-Umfrage

Vergangene Woche präsentierte die oberösterreichische Volkspartei eine von ihr in Auftrag gegebene Gallup-Umfrage, die die Landes-ÖVP in der Sonntagsfrage wieder deutlicher vor der FPÖ sieht. Sie liegt wie berichtet nun bei 41–42 Prozent, während die FPÖ unter die 30-Prozent-Marke fällt und 26–27 Prozent erreicht (SPÖ: 20–21 Prozent, Grüne 8–9 Prozent). Bei der Landtagswahl 2015 war der Abstand zwischen ÖVP und FPÖ nur 36 Prozent zu 30 Prozent.

Parallel dazu hat die Landes-ÖVP die Einstellung der Oberösterreicher zum von der schwarz-blauen Landeskoalition angekündigten Sparkurs abgefragt. "Die Ergebnisse bestätigen unseren Kurs", sagt ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer: 31 Prozent der Befragten halten laut Umfrage den Sparkurs für "sehr richtig" und 44 Prozent für "eher richtig". Lediglich 17 Prozent sehen im Sparkurs und im Vermeiden neuer Schulden einen "eher falschen", 6 Prozent einen "sehr falschen" Weg.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema