Ein Jahr nach Pühringer: Landes-ÖVP sieht sich im Aufwind

LINZ. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 72 Prozent der Befragten mit der Arbeit des Landeshauptmanns zufrieden sind.

VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer präsentierte am Freitag eine aktuelle Umfrage: Demnach sind 72 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden oder sehr zufrieden. Bild: Schwarzl

„Die Richtung stimmt.“ VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer ist zufrieden: Vier Monate nach dem Sieg der ÖVP bei der Nationalratswahl und genau ein Jahr, nachdem Josef Pühringer bekannt gegeben hat, den Landeshauptmann-Sessel zugunsten von Thomas Stelzer zu räumen, hat die ÖVP die Stimmung unter Oberösterreichs Wählern erheben lassen. Das Ergebnis der Gallup-Umfrage (telefonische Erhebung unter 800 Personen ab 16 Jahren) wurde gestern, Freitag, präsentiert.

„Konsequente Sacharbeit“

Die Wähler wurden unter anderem nach ihrer Meinung zur Performance der Landesregierung und zu ihrem Eindruck vom Landeshauptmann befragt. Das Ergebnis zeigt die Schwarzen im Aufwind: 74 Prozent der Befragten gaben an, dass Oberösterreich sich in die richtige Richtung entwickle. 72 Prozent der befragten Wahlberechtigten sagten, dass sie mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden oder sehr zufrieden seien.

Trotz Reibereien um die Null-Schulden-Politik der ÖVP-FPÖ-Regierung und der ruppigen Debatte um das Sozialbudget haben rund drei Viertel der Befragten eine gute Meinung von Landeshauptmann Stelzer – und zwar quer durch alle Parteien: Auch unter 55 Prozent der SPÖ- sowie 47 Prozent der Grün-Wähler hat Stelzer eine hohe Zustimmungsrate. Mit seiner Arbeit zeigen sich 21 Prozent sehr und 51 Prozent eher zufrieden – ein Plus von drei Prozentpunkten im Vergleich zur letzten ÖVP-Umfrage im Juli 2017. „Aus den Umfragen lässt sich ableiten, dass es den Wählern in erster Linie um gemeinsame Sacharbeit geht“, so Hattmannsdorfer.

Nicht auf Bundes-Euphoriewelle

Dass sich die guten Werte der Landespartei in erster Linie mit der hohen Zustimmung für die Bundes-ÖVP erklären lassen, glaubt der Landesgeschäftsführer nicht: „Die ÖVP hat bei der Nationalratswahl in Oberösterreich 31,5 Prozent erreicht. Die aktuelle Sonntagsfrage zeigt aber, dass 41 bis 42 Prozent bei Landtagswahlen die ÖVP wählen würden (siehe Grafik, Anm.).“ Die Wähler würden sehr deutlich zwischen den unterschiedlichen Ebenen unterscheiden.

