Die "Grenze" der Kassenreform: Landes-Fürsorgeanstalten unangetastet

LINZ. Versicherungen für Landes- und Gemeindebeamte bieten höhere Leistungen.

Vorteile in Spitälern und mehr Kassenleistungen Bild: Weihbold

Die Fusion der Krankenversicherungsträger betrifft vor allem die neun Gebietskrankenkassen (GKK). Daneben werden Beamten- und Eisenbahnerversicherung einerseits sowie die der Selbstständigen und Bauern zusammengelegt. "Leistungsharmonisierungen" wird es nur innerhalb dieser neuen Träger geben. Und gar nicht betroffen sind die 15 Krankenfürsorgeanstalten (KFA) in den Ländern, sechs alleine in Oberösterreich. Die größten sind jene für Landesbeamte (KFL), in der auch die Landesregierungsmitglieder und Abgeordneten versichert sind, die LKUF für Landeslehrer und die Krankenfürsorge für Gemeindebedienstete. Dazu haben Linz, Wels und Steyr für ihr Personal Krankenfürsorgen.

Verankert sind sie in Landesgesetzen, weshalb sich die Bundesregierung nicht zuständig sieht. Die Landes-Fürsorgeanstalten heben einerseits höhere Beiträge als die GKK ein, bei einer "attraktiven Zielgruppe". Andererseits haben sie nicht, wie die GKK, solidarische Mitfinanzierung etwa für Arbeitslose zu leisten.

Mehr Kooperation bis Herbst

Über das Vermögen der Landes-Fürsorgeanstalten sind schwierig Informationen zu erhalten. Zuletzt schrieb der Rechnungshof 2012 von mehr als 400 Millionen Euro in Veranlagungen, erhob die Rechercheplattform "Addendum". Die Anstalten heben Selbstbehalte ein, doch gibt es auch in vielen Bereichen höhere Leistungen (Beispiele siehe unten). "Addendum" rechnet: Würde ins allgemeine System eingezahlt, könnten bei "dort üblichen Leistungen" die Ausgaben für jeden Versicherten um 20 Euro erhöht werden.

Von den Verantwortlichen wird unisono darauf hingewiesen, dass sich die KFA durch ihre Beiträge selbst finanzieren. "Sie kosten die Steuerzahler nichts", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP): "Die Beiträge sind höher als anderswo, und die Versicherten zahlen zehn Prozent Selbstbehalt bei jeder Arztrechnung." Als Arbeitgeber zahlt die öffentliche Hand dazu. Die Kassen der Landesbeamten und -lehrer seien wirtschaftlich sehr gut geführt, sagt Stelzer: "Trotzdem habe ich beauftragt, dass Verhandlungen unter den Krankenfürsorgen stattfinden sollen. Im Herbst erwarte ich konkrete Vorschläge, wie sie enger zusammenarbeiten können."

"Wir sind eine berufsspezifische Kranken- und Unfallversicherung", sagt LKUF-Aufsichtsratschef Paul Kimberger. "Wir finanzieren uns ausschließlich durch die Beiträge der Lehrer." Wenn Harmonisierung bedeuten solle, "Leistungen auf niedrigem Niveau anzugleichen, lehne ich das ab", sagt Kimberger.

Dem Vorwurf, die Fürsorgekassen würden intransparent sein, widerspricht auch Karl Lumplecker, Direktor der Gemeindebediensteten-Fürsorgeanstalt (KFG): "Unser Rechnungsabschluss wird von einem Wirtschaftsprüfer und dem Land geprüft." Leistungen würden auch nicht "automatisch" gewährt, sondern auf Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit geprüft.

Man wolle ein attraktiver Arbeitgeber sein, verteidigt der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) höhere Beiträge und teils höhere Leistungen beim Magistrat. Die Funktionäre arbeiten ehrenamtlich. Eine Magistratsmitarbeiterin kümmert sich um die Abwicklung. "Trotzdem überlegen wir, die Abwicklung an eine andere Kasse auszulagern und so noch effizienter zu werden", sagt Rabl.

Die Linzer Personaldirektorin Brigitta Schmidsberger sagt, dass man in der Krankenfürsorge des Magistrats Überschüsse erwirtschafte, um das System abzusichern, da immer weniger junge Beamte nachkämen. Zur Reformdebatte sagt sie: "Man soll das Ganze sachlich diskutieren."

Zahlen, Daten, Fakten zu den Landes-Fürsorgekassen

Versicherte: Insgesamt gehören rund 200.000 Österreicher einer der 15 Krankenfürsorgeanstalten an. Oberösterreichs Gemeindebediensteten-Kasse (KFG) zählt beispielsweise 20.000 versicherte Mitarbeiter plus 13.500 Angehörige – vom Bürgermeister und Gemeindevorstand größerer Kommunen bis zur Reinigungskraft. Bei der Kasse des Magistrats Linz sind es 3000 Personen, sowohl beamtete Bedienstete als auch Politiker. Die Landesbeamten-Fürsorgeanstalt (KFL) zählt rund 32.000 Versicherte.

Leistungen sind zum Teil deutlich höher als bei der GKK. Das wird auch mit einem zehnprozentigen Selbstbehalt (entfällt in manchen Fällen, etwa bei Dienstunfällen) begründet. Beispiele: Die LKUF zahlt bis zu sechs Wochen Sonderklasse im Spital, KFG und KFL jährlich 350 Euro für Massagen. Die Fürsorgeanstalten zahlen durchgehend mehr für Zahnbehandlung. Kuren gewährt etwa die LKUF für bis zu vier Wochen jährlich. Psychotherapie wird mit bis zu 90 Prozent der Kosten vergütet.

Beiträge: Diese sind recht unterschiedlich, aber immer über dem Satz der anderen Sozialversicherungsträger. Die Landesbeamten zahlen 4,35 Prozent der Lohnsumme (Pensionisten 4,9 Prozent) bis zur Höchstbeitragsgrundlage, der Dienstgeber (Land) 3,78 Prozent. Die Lehrer zahlen 4,5 Prozent, das Land 3,53 Prozent. Die Gemeindebediensteten zahlen 4,7 Prozent und die Gemeinden 5,1 Prozent. In der Stadt Linz sind es jeweils 5,2 Prozent, in der Stadt Wels 4,95 (Mitarbeiter) und 5,95 Prozent (Dienstgeber).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema