Der neue Landes-Finanzplan: die nächsten Jahre mit Überschüssen

LINZ. Gesetzliche "Schuldenbremse" wird verlängert, die nächsten Jahre sollen auch weitere Schulden zurückgezahlt werden.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (Mitte) und seine Stellvertreter Manfred Haimbuchner (li.) und Michael Strugl Bild: fotokerschi.at

Das Landesbudget 2018 mit "Null-Neuverschuldung" war die Basis: In der neuen mehrjährigen Finanzplanung, die Thomas Stelzer und seine Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) und Michael Strugl (VP) gestern vorlegten, sind Haushaltsüberschüsse von 2019 bis einschließlich 2022 geplant. Beginnend ab nächstem Jahr (geplanter Überschuss: 12,9 Millionen Euro) sollen die positiven Ergebnisse jährlich ansteigen, in vier Jahren sollen 132 Millionen Euro erreicht sein. Dabei seien auch Schuldentilgungen eingerechnet: 69 Millionen Euro pro Jahr wolle man "aus dem Budgetvollzug" zurückzahlen. Die auf ein Jahr befristete gesetzliche "Schuldenbremse" wird deshalb verlängert, kündigte Stelzer an.

Mit den Haushaltsüberschüssen wolle man weitere "Spielräume für Zukunftsinvestitionen" schaffen, sagte Strugl. Die Planung fußt dabei auf den Prognosen des Finanzministeriums und des WIFO, das BIP werde die nächsten Jahre wachsen, und dementsprechend die Steuereinnahmen. "Die Konsolidierung ist ein Projekt über mehrere Jahre", bekräftigte Haimbuchner. Auch bei den Ausgabenbremsen bleibt der eingeschlagene Weg: Die in diesem Jahr um zehn Prozent gekürzten Ermessensausgaben bleiben in den Folgejahren bei 314 Millionen Euro. Die Pflichtausgaben dürfen pro Jahr nicht um mehr als 1,8 Prozent steigen, außer dem Sozialbudget, für das eine jährliche Steigerung der Pflichtausgaben um drei Prozent eingerechnet sei.

SPÖ und Grüne sahen die Planung weniger positiv. Mit den Einsparungen sollen "die Lieblingsthemen der Industriellenvereinigung finanziert" werden, so das Urteil von SP-Klubchef Christian Makor. Maria Buchmayr (Grüne) sah Sparen bei steigenden Einnahmen nur "noch entbehrlicher".

