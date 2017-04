Der abgestufte Gemeinde-Geldsegen

LINZ. 175 Millionen Euro für kommunale Investitionen soll es innerhalb eines Jahres vom Bund geben: Die Infrastruktur-Förderung ist für jede Gemeinde auf den Euro genau aufgeteilt.

Fördermillionen für zusätzliche Bauprojekte in den Kommunen. Bild: (Volker Weihbold)

Der Ministerratsbeschluss wurde vor kurzem gefasst. "Ein wichtiger Beitrag, um die Infrastruktur in den Gemeinden weiter anzukurbeln", begrüßte der Gemeindebund die Entscheidung. Doch was bedeutet der "Geldsegen" konkret für die 442 oberösterreichischen Gemeinden?

Wieviel jeder bekommen kann, ist auf den Euro genau ausgerechnet. Grundlage ist die Bevölkerungszahl und, analog zum Finanzausgleich, der "abgestufte Bevölkerungsschlüssel". Das bedeutet: Größere Gemeinden erhalten im Verhältnis mehr als kleine.

Der größte Brocken in Höhe von 40 Millionen Euro ist daher für Wien reserviert. Der Anteil der oberösterreichischen Gemeinden ist in Summe 28 Millionen Euro. Am wenigsten bekommen die Burgenländer mit 5,4 Millionen Euro.

Große Städte profitieren

In Oberösterreich profitieren also die großen Städte am meisten von dem "Infrastruktur-Investitionspaket: Linz hat Anspruch auf 4,47 Millionen Euro, Wels auf 1,35 Millionen Euro. Steyr kann 789.000 Euro extra vom Bund abholen.

Mit satten Förderbeträgen können auch die großen Linzer Umlandgemeinden rechnen: So sind für Leonding 560.401 Euro vorgesehen, für Traun 493.636 Euro und für Ansfelden 300.648 Euro.

Die Bezirksstädte – Braunau mit mehr als 300.000 Euro, Ried mit rund 218.000 oder Vöcklabruck mit 228.000 Euro – fallen ebenfalls unter jene mit Förderungen im dreistelligen Hunderttausend-Euro-Bereich.

Dazu können Gemeinden wie Bad Ischl (261.523 Euro), Marchtrenk (243.060 Euro) Altmünster (182.529 Euro) oder Laakirchen (183.964 Euro) kräftig Bundesgeld lukrieren. Für die meisten mittelgroßen Gemeinden geht es um mehrere zehntausend Euro.

Am Ende der Liste liegen die Kleingemeinden mit gerade einmal ein paar tausend Euro: Rutzenham, Mörschwang, Afiesl etc. Dabei zeigt sich die Auswirkung des nach Gemeindegröße "abgestuften Bevölkerungsschlüssels": Ein Rutzenhamer ist knapp 19 Euro Infrastruktur-Förderbeitrag "wert". Ein Linzer im Vergleich 22 Euro.

Fließen sollen die Bundesförderungen ab 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018.

Der "Haken" dabei: Es können nur neue, also zusätzliche Bauprojekte gefördert werden. Dass die Investition "zusätzlich" ist, muss der Bürgermeister beim Antrag nachweisen. Gefördert werden auch nur 25 Prozent der Investitionskosten. Drei Viertel müssen die Gemeinden selbst aufbringen – wobei zusätzliche Landesförderungen aber "erlaubt" sind. Das entspricht dem Arbeitsprogramm der Bundesregierung. Denn sie stellt sich "Bauinvestitionen von zumindest 760 Millionen Euro" und "die Schaffung oder den Erhalt von rund 8500 Arbeitsplätzen" vor.

Liste der Fördersummen für alle oberösterreichischen Gemeinden

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 24 - 4?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema