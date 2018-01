Clemens Milotta ist neuer Neos-Landessprecher

LINZ. Der Linzer Werbeunternehmer Clemens Milotta ist in der Landesmitgliederversammlung am Samstag zum neuen Landessprecher der Neos in Oberösterreich gewählt worden.

Der 37-Jährige, der schon länger ehrenamtlich für die Pinken aktiv ist, füllt das Vakuum, das Rainer Hable mit seinem Rücktritt im Sommer 2017 hinterlassen hat, teilte die Partei in einer Pressemitteilung am Montag mit.

Stellvertreter Stefan Schobesberger, der in der Zwischenzeit als Frontmann der Partei in Oberösterreich fungierte, bleibt Mitglied des pinken Führungsteams. Diesem gehören auch Finanzreferent Rene Aichinger sowie Karin Brandner, Markus Prischl, Sara Höller und Thomas Madler an. Dringendste Aufgabe sei der weitere Ausbau der Landesorganisation, hieß es, neben der Oppositionsarbeit liege das Hauptaugenmerk auf Transparenz und Bildung.

