Buchmayr: "Wir stehen alle hinter Eva Glawischnig"

LINZ. Die jüngsten Debatten rund um die grüne Bundeschefin Eva Glawischnig hält Oberösterreichs Grünen-Sprecherin Maria Buchmayr für überzogen.

Maria Buchmayr Bild: Alexander Schwarzl

"Wir stehen alle hinter ihr, Eva Glawischnig steht überhaupt nicht zur Diskussion", sagt Buchmayr.

Glawischnig ist in den vergangenen Tagen in die Defensive geraten, nachdem ein Streit mit den Jungen Grünen eskaliert war und zum Parteiausschluss der Jugendorganisation geführt hatte. Dieser Konflikt sei natürlich "unerfreulich", so Buchmayr, aber man habe lange versucht, in Gesprächen eine Lösung mit den Jungen Grünen zu finden. Glawischnigs Entscheidung sei daher kein Schnellschuss gewesen – zudem habe es dafür eine deutliche Mehrheit im Bundesparteivorstand gegeben.

Während Oberösterreichs Grüne nun versuchen, die Situation mit ihrer Landes-Jugendorganisation zu bereinigen (Buchmayr: "Ich bin sehr optimistisch"), sieht Glawischnig mit der Bundesspitze der Jungen Grünen rund um Flora Petrik "keine Vertrauensbasis" mehr.

