Bezirksreform: "Erste Schritte" in Wels und Steyr

LINZ. Wels/Wels-Land und Steyr/Steyr-Land: Verstärkte Zusammenarbeit paktiert – Fusion verfassungsrechtlich nicht möglich.

Stelzer, Haimbuchner (Schwarzl) Bild: Alexander Schwarzl

Es war eines der Filetstücke bei der Regierungserklärung von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) bei seinem Amtsantritt im April des Vorjahres: Er wolle "anstoßen", die Bezirksverwaltungsbehörden der drei Statutarstädte Linz, Wels und Steyr mit jenen der Bezirke Linz-Land, Wels-Land und Steyr-Land zusammenzulegen.

Heute sollen im Linzer Landhaus erste Konsequenzen dieser Bemühungen im Rahmen einer Pressekonferenz von Stelzer, Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) sowie den Bürgermeistern aus Wels und Steyr, Andreas Rabl (FP) und Gerald Hackl (SP), präsentiert werden.

Rechtliche Hürden

Die Erwartungshaltung wurde gestern von allen Seiten etwas heruntergedimmt. "Es sind erste Schritte, aber wir sind sicher noch nicht am Ende der Reise", heißt es aus Verhandlerkreisen. Eine stärkere Vertiefung der Kooperationen oder gar eine Fusion sei schon allein aus verfassungsrechtlichen Gründen unmöglich. Die Rechte der Statutarstädte Linz, Wels und Steyr sind nämlich in der Bundesverfassung verankert und können nicht auf Landesebene abgeändert werden. "Ein großer Wurf ist es daher auch jetzt noch nicht geworden", heißt es. Man sei aber an den Rand des derzeit Möglichen gegangen.

Seit Juni tagten Arbeitsgruppen von Land, Städten und Bezirken auf Beamtenebene. Unzählige Verfahren und Arbeitsabläufe samt den damit verbundenen Kosten wurden dabei unter die Lupe genommen.

Im September wurden die Gespräche dann auf die politische Ebene verlegt. Mit Wels und Steyr gibt es heute erste Ergebnisse. "Mit Linz sind wir noch nicht so weit", heißt es auf Landesseite.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema