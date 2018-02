Anti-Raucher-Begehren: Haberlander will "sensiblen Umgang"

WIEN/LINZ. Das Volksbegehren "Don't smoke" hat bis gestern Nachmittag etwas mehr als 325.000 Unterschriften erreicht.

Gestern am späten Nachmittag zählte das Volksbegehren "Don’t smoke" 325.051 Unterstützer – eine Woche nachdem die Initiative von Krebshilfe und Ärztekammer das Sammeln von Unterschriften begonnen hatte.

Man wolle die Phase der Unterstützungserklärungen noch mehrere Wochen laufen lassen, hieß es gestern aus der Ärztekammer, und damit auch den Druck auf die Koalition hoch halten. Die ÖVP-FPÖ-Regierung plant bekanntlich, das bereits beschlossene Rauchverbot in der Gastronomie, das ab 1. Mai gelten sollte, aufzuheben. Dagegen regt sich seit Monaten Widerstand.

8401 Unterschriften wären notwendig gewesen, um eine formale Einleitung eines Volksbegehrens zu erreichen. Das hat "Don’t smoke" bereits nach wenigen Stunden geschafft. Auch die 100.000er-Marke, die man zur Behandlung des Themas im Parlament braucht, wurde bereits vergangenes Wochenende geknackt.

Erste Rufe nach einer Volksabstimmung oder Volksbefragung zum Thema wurden von FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache am Mittwoch nach dem Ministerrat abgelehnt. Ein Referendum werde es "nicht vor 2021" geben, so Strache, der sich für den Fall des Rauchverbots stark gemacht hatte. Gestern jedoch war man auf Regierungsseite bemüht, diese Absage Straches abzuschwächen. Strache habe eingeräumt, dass es auch früher zu einem Volksentscheid kommen könnte, dies sei jedoch untergegangen, so die Botschaft.

Parallel dazu mehren sich in der FPÖ Stimmen für eine frühere Volksbefragung, so etwa vom burgenländischen FPÖ-Chef Johann Tschürtz. Auch in Oberösterreichs ÖVP beobachtet man die Entwicklung aufmerksam. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) hatte den Plan der Regierung kurz nach Bekanntwerden vor einigen Wochen kritisiert.

"Das Volksbegehren ist ein deutliches Zeichen der Bevölkerung, das man ernst nehmen und mit dem man sensibel umgehen muss", sagt Haberlander nun im Gespräch mit den OÖNachrichten. Ob es ein Referendum geben solle, dazu wollte sie sich jedoch nicht festlegen. (wb)

