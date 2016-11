AK: 100.000 Jobs durch kürzere Arbeitszeit

Bei so einem Käse was der von sich gibt dürfte mal um eine ordentliche Kürzung seines Gehaltes diskutiert werden.



Des Rätsels Lösung wäre mehr Arbeitsstunden, glaub die Schweizer machen das so?

Damit wäre der Facharbeiter wieder für den Facharbeiter leistbar und müsste sich nicht Händeringend um Pfuscher umsehen.

Damit würde man auf weite Sicht mehr Arbeitsplätze schaffen und die Arbeitslosenzahl würde wieder nach unten gehen.

Obwohl bei diesem Zuzug wird das kaum möglich sein, wir werden noch mehr Arbeitslose bekommen, hauptsächlich schlecht ausgebildete Mitbürger und Migranten.

Auch das muss man sagen wenn man keine Zukunftsperspektive bieten kann sollte man die Einwanderung ebenfalls begrenzen.

Den nur von Teddybären die einem zugeworfen werden kann man nicht leben.