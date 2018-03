50 Gemeinden schließen Gruppen

LINZ. Kindergärten: Gebühren sind auch heute wieder Thema im Landtag.

Kindergärten: Kritik an Gebühr (vowe) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Auch einen Monat nach ihrer Einführung hat sich der Ärger über die Kindergartengebühren noch nicht gelegt. Die SPÖ stellt in der heutigen Landtagssitzung einen Antrag auf eine Aussetzung des "überhasteten und familienfeindlichen Gesetzes". Gleiches kommt von den Grünen: "Hier muss jetzt der Not-Aus-Knopf gedrückt werden", sagt Familiensprecher Stefan Kaineder. 50 Gemeinden müssten Gruppen schließen, ergab eine Umfrage der Arbeiterkammer (AK). Präsident Johann Kalliauer ist dafür, die Gebühr "einfach wieder zurückzunehmen". Für Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP) keine Option: "Der grundsätzliche Entschluss steht fest. Elternbeiträge funktionieren in sieben Bundesländern, auch hier werden sich die Wogen glätten." Die Zahlen der Arbeiterkammer, aber auch jene von Gemeindepräsident Johann Hingsamer (VP) könne sie nicht nachvollziehen. Hingsamer geht von zehn Prozent der Gemeinden aus, die ihre Nachmittagsgruppen schließen. Die Abteilung Bildung werde die Zahlen erst erheben, sagt Haberlander. Eine Evaluierung im Sommer ist geplant. Diese solle früher kommen, fordert Hingsamer: "Wir brauchen ein Ergebnis bis Juni, um für September alle Vorbereitungen treffen zu können." Man werde den Gemeindebund in die Evaluierung einbinden, verspricht Haberlander.

Dass der Ärger über die Gebühren bei den Eltern nach wie vor groß ist, hört Erika Rippatha bei Beratungsgesprächen oft. "Viele sagen: Jetzt gibt es schon so ein unzureichendes Angebot, und dann muss man jetzt auch noch dafür zahlen", so die Leiterin des AK-Frauenbüros. Dass das Betreuungsangebot als ungenügend empfunden wird, zeige eine Erhebung der AK. Kalliauer: "In keinem anderen Bundesland sind Beruf und Familie so schwer zu vereinbaren." Haberlander verteidigt die Aktivitäten des Landes: "Wir investieren konsequent in den Ausbau."

