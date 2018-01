„Die Hanni“ tritt endgültig in Prölls Fußstapfen

ST. PÖLTEN. Von Hollabrunn über Wien nach St. Pölten – der Weg von Johanna Mikl-Leitner an die Landesspitze.

Dass die ÖVP Platz eins schaffen wird, stand außer Frage. Spannend war nur: Wie hoch wird sie es gewinnen? Wird sie in die Fußstapfen ihres Förderers Erwin Pröll treten können?

Die Antwort steht nun fest: Johanna Mikl-Leitner hat bei ihrem ersten Antreten als Spitzenkandidatin wieder die absolute Mehrheit für die ÖVP geholt.

Seit 19. April 2017 ist Mikl-Leitner Landeshauptfrau. „Die schönste Aufgabe in Österreich“ sei dies, verkündete die Hollabrunnerin schon bei ihrem Wechsel im April 2016 vom Innenministerium zurück nach Niederösterreich. Damit kehrte sie auch zurück an die Seite ihres Förderers Erwin Pröll, und wurde dort zu seiner Nachfolgerin. Das politische Handwerk hatte die 54-Jährige schon zuvor von ihm gelernt.

1993 organisierte sie für die Landtagswahl die „Initiative für Erwin Pröll“. Ab 1995 war Mikl-Leitner als Marketingleiterin für die Partei tätig, zuvor unterrichtete die studierte Wirtschaftspädagogin an der Handelsakademie in Laa an der Thaya. 1998 wurde sie Landesgeschäftsführerin. Ab 1999 war Mikl-Leitner Nationalratsabgeordnete, kehrte 2003 aber als Landesrätin für Europa- und Familienagenden, sowie Soziales nach Niederösterreich zurück. Zu Ministerehren kam die zweifache Mutter 2011. Als der damals neue ÖVP-Chef Michael Spindelegger sie nach Wien rief, stand Mikl-Leitner, die davor schon öfter für höhere Weihen im Gespräch war, bereit. Wenig später wurde sie auch noch ÖAAB-Obfrau. 2016 kehrte sie neuerlich in ihr Heimatbundesland zurück, dieses Mal als Landeshauptmannstellvertreterin.

Als Innenministerin galt Mikl-Leitner als sehr hart und konsequent in der Sache. Sie kämpfte mit den Ländern um jeden Quartier-Platz und sparte nicht mit Vorschlägen, um den Flüchtlingskurs der ÖVP zu verschärfen.

Zurück in Niederösterreich rückte „die Hanni“ nach und nach von diesem harten Image ab – auch optisch. Der dunkelbraune akkurat geschnittene Bob wurde zunehmend heller, um schließlich sanft zu erblonden.

