Zwei Volksbegehren starten Unterschriftensammlung

WIEN. Ab Montag werden Stimmen für das zweite Frauenvolksbegehren gesammelt, am Donnerstag startet mit "Don't smoke" jenes für ein Rauchverbot in der Gastronomie.

Am Montag geht es mit dem Frauen-Volksbegehren los, am Donnerstag dann mit jenem für das Rauchverbot in der Gastronomie. Bisher wurden 39 österreichweite Volksbegehren gezählt, das letzte war jenes gegen die Transatlantikhandelsabkommen TTIP und CETA.

8000 Unterschriften werden gebraucht

Für die Einbringung des Volksbegehrens müssen die Initiatoren rund 8.000 Unterschriften vorlegen, der Zeitraum für die Eintragungswoche wird erst danach festgelegt. Das letzte Volksbegehren war jenes "Gegen TTIP/CETA" im Jänner 2017. Es landete mit Unterschriften von 8,88 Prozent der Stimmberechtigten auf Rang 11 der ewigen Bestenliste. Für die Behandlung im Parlament ging es sich mit den 562.552 Signaturen leicht aus, denn dafür reichen 100.000 Unterschriften.

Erfolgreich – und gescheitert

Das bisher erfolgreichste Volksbegehren erreichte sein Ziel auch nicht: 1982 unterzeichneten zwar fast 25,74 Prozent der damals Wahlberechtigten - das waren 1,4 Millionen - das von der ÖVP initiierte Begehren gegen das Wiener Konferenzzentrum, gebaut wurde es trotzdem. Auch die Fristenlösung gilt bis heute, obwohl deren Gegner 1975 fast 900.000 Österreicher (17,93 Prozent) mobilisieren konnten - und damit auf Rang 3 kamen. Mehr Wirkung zeigte die zweit-erfolgreichste Initiative, das 1997 von 1,2 Mio. (21,23 Prozent) unterschriebene Anti-Gentechnik-Volksbegehren.

Das Frauen-Volksbegehren vor 21 Jahren wurde von 644.665 Personen (11,17 Prozent) unterstützt und kam somit unter die Top Ten (Platz 8). Die Initiatorinnen der Neuauflage sammeln nun seit Montag die für die Durchführung nötigen 8.000 Unterschriften. Ab Donnerstag kann auch für das von der Ärztekammer initiierte Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie unterstützt werden. Nach Einbringung legt das Innenministerium dann die Eintragungswoche fest. Die Unterstützungserklärungen können seit Jahresbeginn auch online erfolgen. Gesammelt wird seit Ende Jänner auch für ein Volksbegehren mit dem Titel "Asyl europagerecht umsetzen".

