Zahl der Kirchenaustritte wieder leicht gesunken

WIEN. 53.510 Personen kehrten der Glaubensrichtung im Vorjahr den Rücken. Die Zahl der Katholiken bleibt mit mehr als fünf Millionen stabil.

Den Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer wirds freuen: Die Zahl der Austritte aus der römisch-katholischen Kirche war 2016 leicht rückläufig. Zudem gab es österreichweit wieder mehr Taufen. Bild: Weihbold

5,162 Millionen Mitglieder zählt laut gestern veröffentlichter Statistik der Bischofskonferenz die katholische Kirche in Österreich, ein Anteil von 58,84 Prozent der Bevölkerung. Das entspreche gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von knapp einem Prozent; die Zahl der Katholiken sei damit „weitgehend stabil“ geblieben.

Die Zahl der Kirchenaustritte ist, wie im Jahr zuvor, wieder leicht gesunken. Insgesamt traten im Vorjahr 53.510 Personen aus der katholischen Kirche aus. Das waren um rund 1400 weniger als 2016. Fast in allen Diözesen sank die Zahl der Kirchenaustritte.

Auch in Oberösterreich, um 4,8 Prozent ging sie hier zurück. Mit Stichtag 31. Dezember zählte die Diözese Linz 958.608 Katholikinnen und Katholiken, 8797 Personen waren im Vorjahr ausgetreten. 966 Personen traten neu in die Kirche ein, 82 Personen haben, als Reaktion auf einen Brief von Bischof Manfred Scheuer, ihre Austrittserklärung widerrufen.

„Die Kirchenaustritte bewegten sich auch 2017 im Rahmen der vergangenen Jahre“, schließt man in der Bischofskonferenz. „Die christliche Religion gibt Orientierung in Zeiten von Umbrüchen, viele schätzen das brennende Licht im Pfarrhof vor Ort“, sagt Gabriele Eder-Cakl, Leiterin des Pastoralamts der Diözese.

Sie macht aber auch Gründe für Kirchenaustritte ausfindig: „Viele, die den Austritt überlegten, haben mir Gründe genannt: es sind persönliche Kränkungen, es ist die Unzufriedenheit mit kirchlichen Positionen in Frauenfragen oder zu Beziehungsthemen.“ Die Diözese setze stark auf Qualitätsmanagement in der Seelsorge.

Dennoch: „Die Zahlen stoßen uns auf die Realität in der Gegenwart. Sie weisen darauf hin: So tickt die Welt heute. Es liegt an uns, diese Zeichen in unserer Zeit ehrlich zu deuten und ernst zu nehmen.“

Weniger Mitglieder bedeutet aber nicht automatisch weniger Einnahmen: Die Summe der Kirchenbeiträge ist von 445 auf 451 Millionen Euro gestiegen.

Die Kirchenbeiträge machen rund 75 Prozent der Einnahmen aus. Die staatlichen Leistungen zur Abgeltung von NS-Schäden betragen 48 Millionen Euro. Die restlichen rund 105 Millionen Euro stammen aus Vermögensverwaltung, Vermietung, Leistungserträgen und Subventionen. In Summe verzeichneten die Diözesen mit 604 Millionen Euro Einnahmen und 602 Millionen Euro Ausgaben ein positives Ergebnis. Auch die Diözese Linz, die 122,5 Millionen Euro einnahm, davon 90,2 Millionen Euro aus Kirchenbeiträgen.

