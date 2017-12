Zahl der Asylanträge fast halbiert

WIEN. 2017 wieder deutlicher Rückgang, Obergrenze bei weitem nicht erreicht.

Weniger Flüchtlinge Bild: APA/HARALD SCHNEIDER

Die Zahl derer, die in Österreich Asyl suchten, ging in diesem Jahr neuerlich deutlich zurück. Damit hat sich im zweiten Jahr in Folge, verglichen mit der großen Flüchtlingsbewegung 2015, die Zahl der Schutzsuchenden in etwa halbiert.

Zahlen liefert der Integrationsfonds in seiner Bilanz. Demnach stellten in diesem Jahr 22.739 Personen in Österreich erstmals ein Asylansuchen. Im Vorjahr waren es 42.285 Personen, im Jahr 2015 gar 88.340. An der Spitze stehen Syrer (30,6 Prozent) vor Afghanen (15,3 Prozent). Knapp 40 Prozent der Anträge wurden von Frauen gestellt. Rund 19.800 Personen ist in den ersten elf Monaten des Jahres in Österreich Asyl gewährt worden. Die größte Gruppe sind Syrer (56 Prozent) vor Afghanen (18 Prozent). Rechtskräftig negativ gingen rund 12.800 Fälle aus. Bei jenen etwa 6600 Flüchtlingen, die nur subsidiären Schutz erhielten, sind Afghanen die stärkste Gruppe (45 Prozent). Humanitäre Aufenthaltstitel, die etwa bei besonders guter Integration gewährt werden können, erhielten 1385 Personen.

Deutlich unter Obergrenze

Die von der alten Regierung festgelegte Obergrenze von 35.000 Asyl-verfahren ist wieder bei weitem nicht erreicht worden. Mit Stichtag 30. November 2017 wurden unabhängig vom Asylantragsdatum heuer 18.982 Personen zum Verfahren zugelassen. Stark zurückgegangen sind heuer auch die Ansuchen von unbegleiteten Minderjährigen. Wurden im Vorjahr bis inklusive November von dieser besonders verwundbaren Gruppe 4315 Asylanträge eingebracht, waren es heuer im gleichen Zeitraum 1661.

Anschober: Kurse fortsetzen

In Oberösterreich appelliert der für Integration zuständige Landesrat Rudi Anschober (Grüne) an die Bundesregierung, die Förderung von Deutschkursen für Asylwerber fortzusetzen. Für die nächsten Kurse ab 2018 gebe es noch keinen Finanzierungsplan, warnt Anschober: "Was es jetzt von der neuen Regierung braucht, ist die Fortsetzung der Co-Finanzierung in Richtung Kurse für höheres Sprachniveau sowie für berufsspezifische Kurse."

