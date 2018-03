Wird der Grundwehrdienst bald länger dauern?

Indem unsere veraltende Gesellschaft tendenziell die Gerontokratie, die Herrschaft der Alten, bringt und diese bereits in der Bundesheer-Volksbefragung 2013 zum Ausdruck kam, braucht man dem nicht auch noch Vorschub leisten. Vermutlich glaubt der Kunasek, dass das auch der jungen männlichen FPÖ-Fanbase taugt, noch länger Soldat zu spielen. Da wär ich mir aber nicht so sicher. Mädls und Fortgehen ist in dem Alter mitunter doch wichtiger als Saufen mit lauter Hawaran.