Wirbel um Vizekanzler: Strache gegen Bosnien-Herzegowina

WIEN/BANJA LUKA. In einem Interview mit einem TV-Sender des bosnischen Landesteils Republika Srpska spricht sich der FPÖ-Chef für eine Abspaltung des Landesteils aus.

Heinz-Christian Strache in Erklärungsnot: In einem Fernsehinterview soll er sich für die Abspaltung der Republika Srpska ausgesprochen haben. Damit verstößt er auch gegen die offizielle österreichische Linie. Bild: APA

Die Aufregung um die FPÖ und ihr vielfach kritisiertes Verhältnis zur Republika Srpska, dem hauptsächlich von bosnischen Serben bewohnten Landesteil von Bosnien-Herzegowina, reißt nicht ab. Wie Ö1 und der „Standard“ berichten, hat FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache dem TV-Sender der Republika Srpska, RTRS, im September des Vorjahres ein Interview gegeben, in dem er sich gegen die Einheit des Balkan-Staates aussprach. Strache soll laut dem Beitrag Zweifel daran geäußert haben, dass das heutige Bosnien und Herzegowina funktionieren könne: „Die Internationale Gemeinschaft schützt einen künstlich kreierten Staat mit Gewalt, was nicht dem Wunsch der Menschen in diesem Staat entspricht.“ Die einzige Struktur, die in Bosnien und Herzegowina funktioniere, sei die Republika Srpska, weswegen er keine positive Zukunft für Bosnien und Herzegowina sehe. “Aus diesem Grund sollten wir über die Möglichkeit nachdenken, der Republika Srpska das Recht der Abspaltung zu geben.“ Diese Ansicht widerspricht auch der offiziellen Linie Österreichs, die Einheit Bosniens zu unterstützen.

Mit den Äußerungen konfrontiert, erklärte Strache, dass er sowohl zur Integrität von Bosnien-Herzegowina als auch zum Selbstbestimmungsrecht der Völker für einen nachhaltig notwendigen Friedensprozess stehe.

Wirbel auch um Johann Gudenus

Die Freiheitlichen stehen aufgrund ihrer engen Beziehungen zur Republika Srpska und deren Präsidenten Milorad Dodik schon länger in der Kritik: Erst in der Vorwoche war bekannt geworden, dass FP-Geschäftsführer Johann Gudenus an den Feierlichkeiten zum verfassungswidrigen Nationalfeiertag in Banja Luka teilgenommen hat und mit einem Orden ausgezeichnet wurde (wir haben berichtet).

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema