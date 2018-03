"Wir müssen uns diese Trippelschritte abgewöhnen"

Rita Süssmuth ist eine Verfechterin von Vereinbarkeit und Frauenquote.

Rita Süssmuth blickt auf eine lange politische Karriere in der CDU zurück. Viel sei erreicht worden, so die 81-Jährige: "Aber es muss erkämpft werden." Bild: VOLKER WEIHBOLD

OÖN: 100 Jahre sind vergangen, seit das Frauenwahlrecht erkämpft wurde. Sind wir seitdem weit gekommen, oder haben wir noch einen langen Weg vor uns?

Süssmuth: Wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Das Wahlrecht entstand durch die Vorarbeit vieler Frauen, denen bewusst war: Wir müssen zusammenhalten. Es ist nicht passiert, weil alle plötzlich überzeugt waren, dass man die Frauen braucht. Sondern weil die Männer in dieser Zeit der Krise auch unter Druck standen und sich fragen mussten: Wo stehen wir heute alle miteinander? Da hatten wir die Möglichkeit, mit Forderungen zu Felde zu ziehen, mit denen wir vorher nicht durchgekommen wären.

Richten wir den Blick nach vorn: Ist noch viel zu tun?

In der formalen Gleichberechtigung ist viel passiert. Aber: Wie viel von diesen rechtlichen Möglichkeiten haben wirklich in die Beziehung von Mann und Frau Eingang gefunden? Die Lebensplanung von Frauen wird bis heute nicht berücksichtigt. Für junge Frauen ist der Studienbeginn besser geregelt als die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das wirft viele Fragen für Frauen auf: Ist es wirklich so, dass beides – mein Beruf und meine Familie – zu mir gehört? Wir kritisieren ständig, dass Frauen keine Kinder mehr wollen. Studien bestätigen das überhaupt nicht. Frauen nehmen für eine Familie viel in Kauf. Sie müssten sich noch stärker solidarisieren, nicht lamentieren. Die Frauenpower ist heute groß genug, um etwas zu verändern. Wir hören das Wort "kämpfen" nicht gerne. Aber ich habe noch nicht erlebt, dass jemandem etwas in den Schoß fällt. Es muss erkämpft werden.

Während andere Länder bei der Vereinbarkeit wesentlich weiter sind, artet jede Kinderbetreuungsdiskussion in Österreich in einen ideologischen Grabenkampf aus. Woher kommt das?

Wir haben Fortschritte gemacht, das zeigt die gestiegene Zahl der erwerbstätigen Frauen. Das heißt aber nicht, dass der alte Konflikt nicht weitergeht. Es gibt noch immer eine sehr geschlechtsspezifische Sichtweise der Frauen- und Männerrollen. Das ist besser geworden. Wir hätten doch niemals gedacht, dass es so viele junge Väter gibt, die auch wirklich Väter sein wollen. Beide brauchen diese Veränderung.

Theoretisch gibt es ja Konsens. Niemand würde der Gleichstellung von Mann und Frau widersprechen.

Das ist ja erst mal nur ein Wort. Aber man braucht sich nur anzusehen, wie lange es gedauert hat, bis diese Gleichstellung in Gesetzen ihren Niederschlag gefunden hat. Vieles wurde erst in den 70er, 80er und verstärkt in den 90er Jahren verhandelt. Wir müssen uns diese Trippelschritte, die dann doch wieder nicht eingehalten werden, abgewöhnen. Da gilt es auch konsequent zu sein. Zum Beispiel beim Thema Frauenquote. Frauenpower setzt sich ja nicht nur zusammen aus laut schreien und tollen Argumenten. Sondern auch aus der Durchsetzungskraft und der Organisation von Frauen. Die brauchen wir verstärkt.

In Österreich gibt es ein Frauenvolksbegehren, und keine Ministerin wird unterschreiben. Fehlt der Zusammenhalt?

Wir können nicht sagen, wir nehmen populistische Forderungen ernst, aber die Anliegen von Frauen nicht. Wenn sich Frauen zusammenschließen und Forderungen formulieren, dann müssen die politisch auf den Tisch und verhandelt werden.

Anlässlich unseres Schwerpunktes auch an Sie die Frage: Wer ist Ihr Vorbild?

Diese Frage wurde mir auch in den ersten Wochen meiner Amtszeit als Ministerin gestellt. Ich nannte Simone de Beauvoir. Ein Sturm der Entrüstung war die Folge. Aber wir brauchen diese Vorbilder. Es gibt genügend wunderbare, eigenwillige und kämpferische Frauen, die als Vorbilder taugen. Es gab immer wieder Zeiten, in denen wir zu ruhig waren. Und in denen dann auch nichts weiterging.

Zur Person

Rita Süssmuth wurde 1937 in Wuppertal geboren. Sie studierte Erziehungswissenschaften und lehrte an deutschen Universitäten. 1981 trat sie der CDU bei und wurde 1985 Familienministerin. 1988 wurde Süssmuth Präsidentin des Deutschen Bundestages. Sie ist eine konsequente Verfechterin der Frauenquote und gilt als „Frau, die der CDU den Feminismus lehrte“(Süddeutsche Zeitung).

