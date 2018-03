"Wir erwarten eine positive Entscheidung des EuGH"

LINZ. Mindestsicherung: ÖVP und FPÖ in Oberösterreich sehen Hilfe des Bundes als "wichtigen Schritt".

In einer Stellungnahme der Republik Österreich an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) unterstützt der Verfassungsdienst des Bundes die oberösterreichische Kürzung der Mindestsicherung für befristet Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte (die OÖNachrichten berichteten exklusiv). Das Landesverwaltungsgericht hatte sich im Vorjahr an den EuGH mit dem Ansuchen um eine "Vorabentscheidung" gewandt, ob die Landesregelung mit dem EU-Recht vereinbar ist. Der EuGH-Spruch steht noch aus.

Bei ÖVP und FPÖ, mit deren Stimmen die Mindestsicherungs-Novelle 2016 beschlossen worden war, begrüßt man naturgemäß die Stellungnahme des Bundes. "Dass der Verfassungsdienst unser Modell stützt, ist ein wichtiger Schritt", sagen VP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer und FP-Klubobmann Herwig Mahr. Sie erwarten sich auch eine "positive Entscheidung des EuGH im Sinn einer bereits erfolgten Entscheidung für Großbritannien, dass bei Sozialleistungen sehr wohl differenziert werden darf", so Hattmannsdorfer und Mahr.

Oberösterreich hatte sein Mindestsicherungsgesetz dahingehend novelliert, dass befristet Asylberechtigte statt 921 Euro pro Monat nur 560 Euro bekommen, bestehend aus einem "Grundbetrag" von 365 Euro, 155 Euro "Integrationsbonus" und 40 Euro "Taschengeld". Die EU-Statusrichtlinie für Personen, denen internationaler Schutz zuerkannt worden ist, stehe einer "nationalen Regelung", die unterschiedliche Ansprüche kennt, nicht entgegen, schrieb sinngemäß der Bundesverfassungsdienst, es handle sich nicht um das "Vorenthalten notwendiger Leistungen der Sozialhilfe". Oberösterreich begründete die Regelung auch damit, das "Sozialsystem vor Überforderung zu schützen". Hattmannsdorfer und Mahr plädierten gestern auch für eine bundesweite Regelung nach Oberösterreich-Vorbild.

Von den Grünen, die wie die SPÖ massiv gegen die Novelle protestiert hatten, gab es gestern keine Reaktion. In der SPÖ will man noch keine Wertung abgeben: Das Erkenntnis des EuGH müsse abgewartet werden, alles andere sei "Spekulation", hieß es aus dem Büro von SP-Landesrätin Birgit Gerstorfer.

