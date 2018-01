Wiener SPÖ: Schieders Anhänger hoffen auf Häupls Empfehlung

WIEN. Vor dem Bürgermeister-Duell sammelt Stadtrat Ludwig eifrig Punkte. Aussicht auf ein überraschendes Zeichen der Versöhnung.

Ludwig kann eher nicht mit Häupls Wahlempfehlung rechnen. Bild: apa

Am Donnerstag schlüpft Michael Häupl noch einmal in eine wichtige innenpolitische Rolle. Der Wiener Bürgermeister übernimmt vom Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz. Dass er diesen ein volles halbes Jahr ausüben wird, bezeichnete der Langzeit-Stadtchef selbst als unwahrscheinlich.

Fest steht, dass Häupl den SP-Vorsitz am 27. Jänner abgeben wird. Fest steht auch, dass entweder Wohnbaustadtrat Michael Ludwig oder SP-Nationalratsklubchef Andreas Schieder am Parteitag zu seinem Nachfolger gekürt wird. Mit Blick auf die Wahl durch die 981 Delegierten hat Ludwig in den vergangenen Tagen vielleicht entscheidende Punkte gesammelt. Der Favorit der großen Flächenbezirke dürfte allein unter den 600 Bezirksdelegierten gegenüber Schieder die Nase vorn haben. Der Wohnbaustadtrat habe auch in einer internen Abstimmung des Präsidiums eine "klare Mehrheit" erzielt, bestätigte am Montag der Wiener FSG-Chef Christian Meidlinger entsprechende Gerüchte. Die Gewerkschaft stellt am 27. Jänner 120 Delegierte.

Womit im Lager von Schieder, in dem sich Partei-Linke mehrheitlich versammelt haben, die Nervosität steigt. Deren Hoffnung ist nun, dass Häupl bis zum Parteitag doch noch zumindest eine diskrete Empfehlung für Schieder abgibt. Schließlich sei "ein Drittel der Delegierten noch unentschlossen", so eine Rathaus-Insiderin.

Für Häupl, der auf diesem Weg schwerlich seinem Stadtrat die Qualifikation für die Nachfolge absprechen kann, eine heikle Situation. Sollte sich also tatsächlich Ludwig durchsetzen, könnte Schieder dennoch ins Rathaus wechseln – dann eben als Stadtrat und erstes Zeichen der Versöhnung des neuen Bürgermeisters an die zerstrittenen Lager, heißt es.

