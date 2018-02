Wie sich die SPÖ ihre Zukunft vorstellt: "Wir müssen uns nicht neu erfinden"

LINZ. Für Oberösterreichs rote Funktionäre ist Christian Kern nach wie vor der richtige Parteichef

Zum Kampf bereit: Die SP-Funktionäre halten Christian Kern für den richtigen Parteichef. (APA) Bild: APA/GERT EGGENBERGER

"Wir brauchen in der Sozialdemokratie mehr Idealisten und weniger Opportunisten": Für Bundesgeschäftsführer Max Lercher muss die SPÖ glaubwürdig auftreten, um auf Dauer wieder konkurrenzfähig zu sein. Man merkt: Seitdem die SPÖ bei der Nationalratswahl im Oktober nur knapp den zweiten Platz gegenüber der FPÖ verteidigen konnte, muss sich die Partei erst in der ungewohnten Rolle des Oppositionsführers finden – und sucht auch vier Monate nach der Wahlniederlage noch nach dem richtigen Weg zurück an die Macht.

"Die Bedeutung von Ortsparteien und Stadtteilorganisationen nimmt immer mehr ab." Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger nimmt seine Partei hinsichtlich ihrer Organisationsstruktur in die Pflicht: In vielen Dörfern gebe es keine funktionierende Sozialdemokratie mehr. Man müsse sich in den Ballungszentren stärker öffnen. Für Bettina Stadlbauer, Landesgeschäftsführerin der SPÖ, ist es dennoch wichtig, sowohl in den Städten als auch in den Gemeinden präsent zu sein: "Die Form muss aufgrund der Ressourcenknappheit allerdings eine andere werden." Mit sogenannten "Themeninitiativen" soll Menschen, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, die Mitarbeit bei der SPÖ schmackhaft gemacht werden.

"Ecken und Kanten zeigen"

Ein weiteres Problem: Die SPÖ kämpft mit der Balance zwischen Sachpolitik und ihrer Rolle als Oppositionsführer: "Angriffiger werden und Ecken und Kanten zeigen", ist das Rezept von Thomas Punkenhofer, SP-Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Mauthausen. Themenmäßig brauche sich die SPÖ nicht neu zu erfinden: Man mache sich seit jeher für jene stark, die nicht gehört werden, und das sei gut so. Kritik an Parteichef Christian Kern, wie unlängst von Ex-Innenminister Karl Schlögl geäußert, können Oberösterreichs rote Funktionäre nicht nachvollziehen, wie der OÖN-Rundruf ergibt: "Wir haben einen starken Bundesvorsitzenden", so etwa Punkenhofer.

Wie umgehen mit der FPÖ?

Bei der Nationalratswahl scheiterte die SPÖ unter anderem daran, dass man bei der Frage, wie man mit der Zuwanderung umgehen soll, uneins war. Ratlos scheint die Partei nach wie vor: "Obwohl es bei uns keine gravierenden Probleme gibt, wird Migration nicht mehr so akzeptiert", sagt Friedrich Schwarzenhofer, Bürgermeister von Mattighofen. Am Beispiel der Stadt mit hohem Migrantenanteil zeigt sich das Dilemma: Die Menschen reagieren auf Zuwanderer mit Angst, gleichzeitig werden sie in Industriestädten als Arbeitskräfte gebraucht.

Ein weiterer entscheidender Punkt ist das ungeklärte Verhältnis der SPÖ zu den Freiheitlichen: Die "Vranitzky-Doktrin" gilt nicht mehr, die beiden Parteien arbeiten beispielsweise im Burgenland zusammen. Monika Pachinger, Bürgermeisterin von Ampflwang, hält eine Annäherung an freiheitliche Themen dennoch für falsch: Hätte man sich bei der Wahl auf die Gegensätze zwischen SPÖ und FPÖ konzentriert, wären noch einige Prozent mehr drin gewesen.

Landesgeschäftsführerin Stadlbauer beurteilt die Lage ähnlich: Populistische Ansagen würden schnell hineingehen, aber keine Probleme lösen: "Wir müssen den Leuten wieder zeigen, dass wir auf ihrer Seite stehen."

