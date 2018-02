Widerstand gegen Sparpläne im öffentlichen Dienst

in der öffentlichen verwaltung ist durch einen verstärktem mitarbeiterwechsel sehr viel wissen verloren gegangen.

nachfolger halten sich mitunter nur kurze zeit oder sind heillos überfordert.

es fehlt nicht nur am 'handwerkszeug'sondern immer öfter an drr grundeinstellung zur arbeit.

während man die sachbearbeiterebene reduziert schafft man jede menge von hoch dotierten 'führungskräften', die noch nie an der basis gearbeitet haben. am erfinden von derartigen posten sind sie aber einzigartig.

es mangelt nicht nur an einer effizienten aus-und weiterbildung

sondern auch an qualifizierten mitarbeitern.