"Wer meint, dies sei schon Deregulierung, der greift zu kurz"

LINZ. "Grundsätzlich gut, aber nur ein erster Schritt", sagt Rechtsexperte Janko zu Gesetzesbereinigungsplänen von Justizminister Moser.

Justizminister Josef Moser (VP) will mit einem Schlag alle Gesetze des Zivil-, Straf- und Verwaltungsrechts, die vor dem Jahr 2000 erlassen wurden, außer Kraft setzen – die OÖN berichteten. Übrig bleiben nur jene Gesetze, die von den Ministerien als absolut notwendig erklärt werden. Dies sei nur auf den ersten Blick eine radikale Reform, erklärt Rechtsexperte und Vizerektor der Kepler-Uni Andreas Janko: "Ich erwarte, dass eine lange Liste an Gesetzen übrig bleibt."

Das Ziel der Deregulierung und Entbürokratisierung sei "sehr vernünftig", sagt Janko: "Es ist eine politische Aufgabe, zu hinterfragen, ob Normen wichtig sind oder ob sie belasten."

Entscheidend sei aber, wie dieser Prozess angelegt wird: "Die Schwierigkeit bei Mosers Vorschlag ist, dass es viel Reformbedarf innerhalb der Gesetze gibt." Also bei einzelnen Paragraphen und Formulierungen. Dort sei auch "wirkliche Deregulierung" möglich. Janko nennt als Beispiel die Gewerbeordnung: "Niemand wird sie als ganzes Gesetz für überflüssig halten, aber sie enthält viele reformbedürftige Punkte." So weit in die Tiefe werde man aber mit Mosers Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, nicht gehen können. Denn dieser soll – so das Ziel des Justizministers – schon im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossen sein.

"Parlamentarischer Prozess"

Nicht zuletzt deshalb stieß der Gesetzesbereinigungsplan auf viel Kritik. "Hinter dieser populistischen Ankündigung kann sich ein Kahlschlag für Verbraucher-, Mieter- und Umweltschutz verbergen", befürchtet etwa Peter Kolba (Liste Pilz). Und Verfassungsjurist Bernd-Christian Funk stellte sich die Frage, ob "Moser unser Rechtssystem in die Luft sprengen möchte?" Diese Befürchtungen teilt Janko nicht: "Das ist ein parlamentarischer Prozess, der im Nationalrat unter der Kontrolle der Opposition läuft." Auch Letztere müsse sich eben genau ansehen, welche Gesetze übrigbleiben sollen und welche nicht.

Ein "kurzfristig angelegtes Reformprojekt", so bewertet Janko Mosers Plan, aber deshalb keineswegs negativ: "Bei den Verordnungen ist einiges möglich." Er warnt aber vor zu hohen Erwartungen: "Wer meint, dies sei schon Deregulierung, der greift zu kurz."

Diese Bereinigung sei ein erster Schritt, dem noch viele weitere folgen müssten. Denn, so Janko: "Es ist ein dauerhafter Prozess, zu hinterfragen, ob es auch einfacher oder unbürokratischer gehen würde."

