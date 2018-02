Weniger Steuerprüfer? AK warnt Löger vor Sparkurs

Wie viele Unternehmen die Umsatzsteuer, die sie zuvor vom Kunden kassiert haben, nicht zeitgerecht abführen, konnte ich selber sehen. Hier von Anfang an sehr strenge Maßstäbe anzusetzen und nicht Zahlungsaufschub zu gewähren (Kredit an Unternehmer), könnte in Folge womöglich so manchen Konkurs verhindern. Auch manche Unternehmer müssen mit dem Geld umzugehen lernen und sollen möglichst schnell von Illusionen befreit werden.



Um vermute, dass zuerst die Steuergesetze einfacher gestaltet werden müssen, bevor es beim Personal zu Einsparungen kommen kann. Heute braucht es oft Expertenrat um Gesetze richtig umsetzen zu können. Vereinfachung in der Verwaltung würde zu Chaos führen.

Dumm wäre es, dort zu sparen, wo deutlich ein Vielfaches hereinkommt. Faire Prüfer muss man als Voraussetzung sehen.