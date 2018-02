Weniger Anträge, schnellere Verfahren: Zahl der Asylwerber sinkt deutlich

WIEN/LINZ. Die Zahl der Asylwerber in Österreich sinkt kontinuierlich: Erstmals seit Oktober 2015 zählt das Innenministerium weniger als 60.000 Personen in der Grundversorgung, also jene, die auf einen rechtskräftigen Asylbescheid warten.

Jänner 2016: Platznot im alten Linzer Postverteilerzentrum, heute haben Quartiere "Leerstände". Bild: VOLKER WEIHBOLD

Exakt gab das Ministerium mit Stichtag 2. Februar 59.922 Personen an. Der Höchstwert lag 2016 bei rund 90.000 Personen in Grundversorgung.

Hauptgrund ist der deutliche Rückgang der Asyl-Neuanträge (siehe Grafik). Die Zahlen würden aber auch zeigen, dass der Abbau des "Rucksacks" von Verfahren beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl vorangehe.

In dieser ersten Instanz halbierte sich die Zahl der offenen Verfahren im Lauf eines Jahres von rund 64.000 auf derzeit 23.628.

Allerdings wird gegen rund drei Viertel der negativen Asylbescheide Berufung bei der zweiten Instanz, dem Bundesverwaltungsgericht, eingelegt, heißt es aus dem Innenministerium. Die Zahl der beim Bundesverwaltungsgericht anhängigen Verfahren stieg deshalb auf rund 16.400. Das sei, so das Innenministerium, eine "im internationalen Vergleich hohe Quote".

Die Aufteilung der Asylwerber erfolgt nach einer zwischen Bund und Ländern festgelegten Quote. Mit 19.414 Personen lebt fast jeder dritte Asylwerber in Wien.

Video:

9815 in Oberösterreich

Oberösterreich gehöre zu den Bundesländern, die ihre Quote für die Aufnahme von Flüchtlingen "nahezu vollständig" erfüllen, sagt der für Asyl und Integration zuständige Landesrat Rudi An-schober (Grüne). Auch in Oberösterreich ist der Rückgang an Asylwerbern, die in Grundversorgung sind, erkennbar.

Auf dem Höhepunkt der "Flüchtlingskrise" 2015/16 hatte Oberösterreich rund 14.000 Menschen in Grundversorgung. "Aktuell sind es 9815", sagt Anschober, die zweitgrößte Zahl nach Wien. Davon seien 9544 in der Versorgung des Landes Oberösterreich, die übrigen im Bundes-Asylzentrum Thalham.

Von den ursprünglich 520 Quartieren, die "dezentral" in oberösterreichischen Gemeinden eingerichtet wurden, sind "trotz notwendiger Schließungen" noch 375 in Betrieb. 2204 Personen sind im "Privatverzug", also in privaten Wohnungen untergebracht. Die dezentrale Unterbringung in rund 80 Prozent der Gemeinden habe sich "bewährt": Die Zustimmung in der Bevölkerung sei vergleichsweise hoch, beruft sich der Landesrat auf die Erhebungen des "Integrationsmonitors".

Derzeit gebe es bei Landes-Flüchtlingsquartieren einen "Leerstand" von rund 1000 Plätzen, sagt Anschober.

Grafik:

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema