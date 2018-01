Wahlsieger Michael Ludwig will „allen die Hand reichen“

WIEN. Der neue Wiener SPÖ-Chef verspricht eine Einheit der Partei. Gespräche über die Zukunft von Andreas Schieder laufen.

Sieger und Verlierer: Ludwig setzte sich klar gegen Schieder durch. Bild: APA

Am Ende war es doch eindeutiger als erwartet: Beim Landesparteitag der Wiener SPÖ am Samstag in der Wiener Messehalle kürten 57 Prozent der knapp 1000 Delegierten Michael Ludwig zum neuen Wiener SP-Chef. Der geschäftsführende SP-Klubobmann im Parlament, Andreas Schieder, unterlag.

Mit der Entscheidung sind auch die Würfel in der SPÖ gefallen. Schieder hatte sich als Gegenpol zu Schwarz-Blau stilisiert. Ludwig hatte hingegen mit kommunalpolitischen Ansagen gepunktet und nicht die starke Abgrenzung zur FPÖ gesucht.

In seiner Parteitagsrede versprach Ludwig, dass er sich um das Wachstum der Stadt, den Ausbau der Digitalisierung und die Verbesserung des Miteinanders bemühen werde. Er sei für kontroversielle Debatten, doch sei es nötig, letztlich zu einer Linie zu finden.

Schieder, der erst im November seine Kandidatur verkündet hatte, erhielt für seine Rede zwar deutlich mehr Applaus als Ludwig, in der Wahlkabine stimmte die Mehrheit dann dennoch für den Wohnbaustadtrat.

Video: Der neue Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig will zuerst mit allen reden, zuerst mit dem scheidenden Bürgermeister. Dann sollen inhaltliche und personelle Weichen gestellt werden.

Der beschworene Zusammenhalt

„All jenen, die mich heute nicht gewählt haben, reiche ich die Hand“, sagte der Gewinner und dankte für die Vorschusslorbeeren.

Die Einheit der Partei wieder herzustellen wird die große Herausforderung für Ludwig werden. In den vergangenen Jahren hatte sich die Wiener SPÖ in einen linken und rechten Flügel gespalten.

Parteiintern wird damit gerechnet, dass Ludwig, der voraussichtlich im Mai Michael Häupl als Bürgermeister ablöst, mehrere Stadträte austauscht. Als Ablösekandidaten gelten Renate Brauner (Finanzen) und Sandra Frauenberger (Gesundheit); zuletzt wurde auch Nachwuchshoffnung Jürgen Czernohorsky (Bildung) genannt.

Bei der Personalauswahl wird Ludwig Fingerspitzengefühl beweisen müssen. Als mögliche Variante kursiert, dass er Schieder die Funktion des Finanzstadtrats anbieten könnte. In Interviews schloss der neue Wiener SP-Chef diese Möglichkeit bisher nicht aus.

SP-Chef Christian Kern beglückwünschte Ludwig, seine Position in der Partei wird durch das Wahlergebnis nicht einfacher. Auch wenn Kern sich medial nicht für Schieder ausgesprochen hatte, so galt er dennoch als sein Favorit.

Häupl, der öffentliche Positionierungen ebenfalls vermieden hatte, brachte seinen Wunschkandidaten nicht durch. Die Delegierten würdigten ihn dennoch: Sie ernannten ihn zum Ehrenvorsitzenden und spendeten Häupl lang anhaltenden Applaus. (gana)

