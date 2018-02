Volksbegehren für Rauchverbot startet am 15. Februar

Himmel, alle in diesem Forum haben ja echt nichts besseres zu tun als sich über sowas so aufzuregen.



Jeder Mensch kann sich selber entscheiden ob er Kellner wird.

Ich bin selber gelernter Koch und Kellner, damals war es JEDEM scheiss egal ob geraucht wird oder nicht!

Also seit jetzt nicht so verdammt SCHEINHEILIG!

Jeder Gast kann sich selber entscheiden in Welches Lokal er geht.



Und DER WIRT ZAHLT PACHT, STROM und HEIZUNG!

Also hat er zu entscheiden was in SEINEN Räumlichkeiten passiert!

Und kommt jetzt nicht mit dem Arbeitsschutz, dieses Argument ist absoluter Blödsinn, denn wenn ich Rauch nicht mag, werde ich wohl kaum wo arbeiten wo ich dem ausgesätzt bin.

Oder wenn ich rohes Fleisch nicht mag, werde ich auch nicht Fleischhauer!



Und Ihr militanten Nichtraucher, warum WOLLT IHR ALLEN RAUCHER EUREN WILLEN AUFZWINGEN??



Sowas ist einfach erbärmlich.



Antworten werde ich hier nicht mehr, denn ich habe ein wundervolles Reales Leben!!

MfG