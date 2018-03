Vilimsky spendet an Flüchtlingsverein und entgeht so Klage

WIEN. Lügen-Vorwürfe: Falter-Chefredakteur Florian Klenk und FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky einigen sich außergerichtlich.

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky Bild: (APA/HERBERT NEUBAUER)

Vilimsky hatte Klenk Mitte Februar auf Twitter der Lüge bezichtigt. Es ging dabei um eine Recherche einer "Falter"-Redakteurin im Umfeld von FPÖ-Generalsekretärin Marlene Svazek.

"Eine Kollegin hat bei der Landjugend angerufen und sich nach Svazek erkundigt, mehr nicht", schrieb Klenk, woraufhin Vilimsky antwortete: "Das ist eine glatte Lüge! Es wurde nach dem exakten Wohnort, den Eltern, deren Beziehungsstatus und Herkunft, der Schule, nach privaten Geflechten und Bewegungsprofilen geschnüffelt. Widerlich ist derartiges unter dem Deckmantel der Pressefreiheit."

Dieser Tweet ging Klenk zu weit, er kündigte Klage wegen übler Nachrede und Kreditschädigung an, sollte Vilimsky nicht binnen zehn Tagen 1000 Euro an den Verein Hemayat spenden. Nun hat man sich offensichtlich in der Mitte getroffen.

500 Euro überwies Vilimsky laut Klenk an das Konto des Betreuungszentrums für Folter- und Kriegsüberlebende in Wien. "Der Rechtsfrieden zwischen uns ist wiederhergestellt. Wir brauchen keine Mensuren", schrieb Klenk. Die Klagsdrohung ist damit vom Tisch, bestätigte er auch gegenüber dem standard.at.

Der @vilimsky hat mich einen Lügner genannt. Er hat jetzt 500 Euro an den Flüchtlingsverein Hemayat gespendet und sich entschuldigt. Der Rechtsfrieden zwischen uns ist wiederhergestellt. Wir brauchen keine Mensuren. — Florian Klenk (@florianklenk) 5. März 2018

