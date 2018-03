Vier Parteien verordnen sich eine Frauenstrategie

LINZ. Trotz unterschiedlicher Positionen habe man gemeinsame Ziele, so die Vertreterinnen der Parteien.

Überparteiliche Einigkeit: Buchmayr, Haberlander, Gerstorfer und Binder Bild: (Land OÖ)

Ein Novum gab es gestern bei der Präsentation der "Frauenstrategie für Oberösterreich 2030": Vertreterinnen aller Landtagsparteien präsentierten das Ergebnis gemeinsam. "Gleichstellung und Frauenförderung gehen uns alle etwas an", erklärte Frauenlandesrätin Christine Haberlander (VP).

Initiiert wurde der Prozess von Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) im November 2016: "Für dieses Thema braucht man einen langen Atem. In dieser Strategie haben wir konkrete Indikatoren erarbeitet, anhand derer wir Entwicklungen beobachten und bewerten können." 2000 Bürger haben sich in Workshops oder durch ihre Teilnahme an Umfragen eingebracht. Herausgekommen ist ein rund 130 Seiten starkes Papier, das sich in acht Handlungsfelder gliedert – etwa Beruf und finanzielle Absicherung, Kinderbetreuung und Pflege oder Gesundheit. Mehr als 150 Maßnahmen sollen zur Erreichung der Ziele beitragen. Sie reichen vom Ausbau der Kinderbetreuung oder attraktiverer Väterkarenz über eine Studie zu den Bedürfnissen von Frauen im ländlichen Raum bis hin zum Breitbandausbau. Die Maßnahmen sollen immer wieder evaluiert werden, so Sabine Binder (FPÖ): "Nicht nur am Frauentag."

Das einmütige Bild war auch insofern ungewohnt, als es gerade bei den Themen Kinderbetreuung – Stichwort Nachmittagsgebühren – und Quote sehr unterschiedliche Positionen gibt. Man habe gemeinsame Ziele, aber über den Weg sei man sich nicht ganz einig, sagte Maria Buchmayr (Die Grünen) pragmatisch: "Da werden wir sicher noch intensiv diskutieren. Aber Frauenpolitik ist immer auch ein Zusammentun." Und dieses sei es wert, über das Trennende hinwegzusehen, so Gerstorfer: "Das ist eine Frage des langfristigen Denkens." Die Strategie wurde in der gestrigen Sitzung der Landesregierung einstimmig beschlossen.

