Vier Mal zittern: Schicksalswahlen in den Ländern

WIEN. In vier Ländern wird 2018 gewählt – in Kärnten, Tirol und Salzburg sind die Grünen Teil der Regierung.

Trioler Grünen-Chefin Felipe (APA) Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Gut zwei Monate sind seit dem Debakel der Grünen bei der Nationalratswahl vergangen, bei der die Ökopartei aus dem Nationalrat flog. Es bleibt nur wenig Zeit zum Durchschnaufen, denn in den ersten vier Monaten des Jahres 2018 stehen gleich vier Landtagswahlen auf dem Programm. "Die Ausgangslage ist etwas besser, die Belästigungsvorwürfe gegen Peter Pilz könnten den Grünen Wähler zurückbringen", sagt Politikberater Thomas Hofer im Gespräch mit den OÖN. Vom Abschneiden hänge die Zukunft der Ökopartei ab.

Felipe persönlich beschädigt

Das "kleine Superwahljahr" startet im Jänner in Niederösterreich. "Dort war die grüne Performance schon in der Vergangenheit ein Desaster", analysiert Thomas Hofer, der strukturelle Schwächen erkennt. Ziel der Partei um Spitzenkandidatin Helga Krismer müsse der Wiedereinzug in den Landtag sein. Beginne man das Jahr mit einer Nullmeldung, wäre die Signalwirkung fatal.

In Tirol sind die Grünen Mitglied der Landesregierung: Der Tiroler Landesparteichefin Ingrid Felipe habe ihr Kurzzeiteinsatz als Bundessprecherin persönlich geschadet. "Die Wähler können zwar sehr gut zwischen Bundes- und Landesebene unterscheiden", so Hofer. Das Ergebnis von 2013 (mehr als zwölf Prozent) zu verwalten, werde aber nicht einfach. Auch in Kärnten gehören die Grünen der Regierung an, Kernland war Kärnten aber nie. Die zwölf Prozent aus dem Jahr 2013 waren eine Folge der grünen Aufdeckerarbeit beim Hypo-Skandal.

In den Strukturen seien die Grünen aber nicht verankert und mit "FAIR", der neuen Liste der Ex-Grünen Marion Mitsche, gäbe es zudem Konkurrenz, die Stimmen kosten könnte. In Salzburg erreichten die Grünen mehr als 20 Prozent, landeten vor der FPÖ auf dem dritten Platz und regieren seit fünf Jahren mit. Sie profitierten 2013 aber massiv vom Absturz der SPÖ infolge des Salzburger Finanzskandals. "Das stärkste grüne Thema, die Anti-Korruptionsarbeit, ist nicht mehr da", sagt Hofer. Das Ergebnis zu halten oder gar auszubauen, erscheine für Parteichefin Astrid Rössler aus heutiger Sicht nicht realistisch.

Kritik an der möglichen schwarz-blauen Koalition im Bund werde in Zukunft laut Hofer zum wichtigsten Thema für die Grünen – und zur Gratwanderung: "Auf Bundesebene ist man in der außerparlamentarischen Opposition, in den Ländern regiert man zum Teil mit der Volkspartei. Das wird ein besonderer Spagat."

