VfGH-Präsident drängt auf baldige Entscheidung über seine Nachfolge

WIEN. Holzinger zog Bilanz über seine Amtszeit und mahnte Reformgeist der Regierung ein.

Verfassungsgerichtshof-Präsident Gerhart Holzinger nimmt mit Jahresende den Hut. Bild: APA

Nur noch wenige Tage amtiert Verfassungsgerichtshof-Präsident Gerhart Holzinger. Für Höchstrichter gilt eine Altersgrenze: Sie müssen am Ende des Jahres, in dem sie ihren 70. Geburtstag feiern, ausscheiden. Betroffen sind davon auch noch die VfGH-Richter Eleonore Berchtold-Ostermann und Rudolf Müller.

Am Zug sind Regierung, Nationalrat und Bundesrat: Ihnen obliegt es, in den drei Fällen die Nachfolge zu regeln. Vorerst werden die Ersatzmitglieder zum Zug kommen, die stellvertretende VfGH-Präsidentin Brigitte Bierlein springt für Holzinger ein – nicht ausgeschlossen, dass die 68-Jährige, die 2003 von den Freiheitlichen als Höchstrichterin nominiert worden war, in den kommenden zwei Jahren Holzingers Nachfolge ausübt. Sie wäre die erste Frau an der Spitze.

Holzinger hofft, dass Schwarz-Blau rasch eine Entscheidung trifft. "Denn jede lange Vakanz beeinträchtigt die Handlungsfähigkeit", sagte er im APA-Interview. Die Bestellung mit Ausschreibung und teils Hearings wird voraussichtlich einige Wochen dauern.

Der 70-jährige Gmundner, der in der Vorwoche von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell verabschiedet worden war, zog noch einmal Bilanz. Als wichtigste VfGH-Entscheidungen seiner Amtszeit nannte er die Aufhebung der Bundespräsidenten-Stichwahl und das Aus für die Vorratsdatenspeicherung. Auch im Asylbereich habe der VfGH vieles verändert, so gebe es etwa den europaweit einzigartigen Beschluss, wonach die EU-Grundrechtecharta zum nationalen Verfassungsrecht zählt.

Kritik am Regierungsprogramm

Einen für den Rechtsstaat problematischen Punkt sieht Holzinger im neuen Regierungsprogramm: Es ist geplant, im Asylbereich die außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu streichen. Für den VfGH würde dies "das Problem verschärfen", sei er doch ohnehin schwer belastet mit Asylsachen. Sie machen 40 bis 45 Prozent der Fälle aus. Ohne Möglichkeit, sich an den Verwaltungsgerichtshof zu wenden, würden noch mehr Fälle an den VfGH herangetragen, fürchtet Holzinger.

Der scheidende Präsident drängt auf eine Umsetzung der Staatsreform: Absicht und Debatten gebe es seit Jahrzehnten.

"Wenig ambitioniert" seien die Vorhaben zum Ausbau der direkten Demokratie. Die Hürden für eine verbindliche Volksabstimmung nach einem erfolgreichen Volksbegehren (vorgesehen sind 900.000 Unterschriften) erachtet Holzinger für sehr hoch.

Aus seiner Sicht vordringlicher wäre aber eine Personalisierung des Wahlrechts gewesen – etwa durch niedrigere Vorzugsstimmenhürden. Dies wäre "der wirkliche Schlüssel" zum Ausbau der Demokratie, sei doch ein Hauptgrund für den Politikfrust, dass das Verhältnis zwischen Wählern und Gewählten nicht intensiv genug sei.

Keine Rückschritte

Für den VfGH und den Rechtsstaat insgesamt deponierte er die Hoffnung, dass es in Österreich keine Rückschritte gibt – und die negativen Entwicklungen in Polen oder Rumänien nicht auf andere Staaten übergreifen. Eine Garantie für die Demokratie sei, dass nur höchstqualifizierte Juristen zu VfGH-Richtern ernannt werden.

Holzinger wird sich mit 1. Jänner nicht ganz aus dem Rechtsleben verabschieden. Er bleibt in der Lehre und als Universitätsrat tätig.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema