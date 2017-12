Verkehrsminister Hofer denkt über höhere Tempolimits nach

vinzenz2015,

du und deine Freunde der SPÖ sehen, von den Bäumen geblendet, den ganzen Wald nicht mehr, der im Hintergrund noch gewaltig zuwächst und gedeiht.

Ihr verliert in eurer persönlich aufgefassten Enttäuschung durch die Wahlniederlage und dem Wahlgewinn von Kurz den totalen Überblick, was tatsächlich in dieser Koalition von jedem Koalitionspartner verändert wird. Ihr verliert euch in Kleinigkeiten, ohne zu merken was sich tatsächlich verändert.

Von eurer Richtigkeit überzeugt seid ihr nichteinmal mehr offen, was tatsächlich in der Blauen Gesellschaftschicht sich erneuert.

Ihr seid durch eure Blindheit sicher nicht die Retter der Zukunft unseres Landes. Ich erwarte auch nicht, lieber Vinzenz, dass ihr den nötigen Überblick habt. Selbstbeweihräucherung mit Selbstmitleid und dem Motto: "Ihr werdet schon sehen", ist sicher keine Problemlösung.

Darfst weitermachen mit den Schuldzuweisungen anstelle von sachlicher, begründeter Kritik.