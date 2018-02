Verfassungsgerichtshof bekommt erste Präsidentin

WIEN. Brigitte Bierlein löst Gerhart Holzinger ab, Ex-Minister Brandstetter soll Höchstrichter werden.

Die bisherige Vizepräsidentin Bierlein folgt auf Holzinger. Bild: APA

Am Freitag endete die Ausschreibungsfrist für die Nachfolge von Gerhart Holzinger an der Spitze des Verfassungsgerichtshofs (VfGH). Holzinger ist wegen des Erreichens der Altersgrenze von 70 Jahren bereits mit Ende 2017 ausgeschieden. Offiziell will sich die Bundesregierung, die das Vorschlagsrecht hat, erst in den nächsten Tagen festlegen und beim ersten Ministerrat nach den Wiener Semesterferien am 14. Februar ein Paket schnüren.

Inoffiziell steht aber bereits fest, dass Vizepräsidentin Brigitte Bierlein (68) auf Holzinger folgen wird. Als VfGH-Vizepräsident rückt Christoph Grabenwarter (51) nach, der dann seinerseits 2020 Bierlein mit deren Pensionierung ablösen soll.

Gute Chancen, in den Kreis der 14 VfGH-Richter aufgenommen zu werden, soll auch Wolfgang Brandstetter (60) haben. Der ehemalige Justizminister (VP) musste in der neuen Regierung Josef Moser weichen und würde auf Grabenwarters Posten nachrücken, der auf einem Regierungsticket sitzt. Hält der Zeitplan, dann könnte Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Trio zeitgerecht vor der nächsten Session im VfGH, die am 26. Februar startet, angeloben.

Weil mit Holzinger zwei weitere Höchstrichter Ende 2017 in Pension gegangen sind, für deren Nachbesetzung allerdings Nationalrat und Bundesrat zuständig sind, wird es in der Folge ein weiteres Paket geben. Bereits vor der Nationalratswahl im Vorjahr hat die FPÖ den Anspruch darauf erhoben. Bierlein, Grabenwarter und Brandstetter werden der ÖVP zugerechnet.

Als Favoriten auf FP-Tickets gelten der Linzer Verwaltungsrechtsexperte Andreas Hauer (52) sowie zwei Rechtsanwälte, der ebenfalls aus Linz stammende Rüdiger Schender (43) und Michael Rohregger. Die beiden haben erfolgreich die Anfechtung der Bundespräsidenten-Stichwahl 2016 beim VfGH vertreten.

Bierlein erste Präsidentin

Mit Brigitte Bierlein wäre der VfGH erstmals unter Leitung einer Frau. Einer der drei Höchstgerichts-Präsidenten ist damit wieder weiblich. Pionierin als Präsidentin war die jetzige Neos-Abgeordnete Irmgard Griss 2007 bis 2011 am Obersten Gerichtshof.

