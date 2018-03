Van der Bellen mit Kneissl in Kiew

KIEW. Gemeinsam mit Außenministerin Karin Kneissl (VP) ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstag in Kiew eingetroffen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Dienstag, begleitet von seiner Ehefrau Doris Schmidauer, Außenministerin Karin Kneissl und einer großen Wirtschaftsdelegation, zu einem dreitägigen Staatsbesuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen.

Zwei Wochen nach dem Kreml-Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) will Van der Bellen mit seiner dreitägigen Reise ein Zeichen der Unterstützung für die europafreundliche Führung in Kiew setzen, die in einen Krieg mit pro-russischen Separatisten verstrickt ist. Gastgeber Petro Poroschenko war erst Ende Februar als Ehrengast des Bundespräsidenten beim Wiener Opernball gewesen.

Der Besuch findet vor dem vierten Jahrestag der Krim-Annexion am Sonntag statt. Mit Spannung wird erwartet, welche Worte Außenministerin Kneissl in der Krim-Frage finden wird. Für FP-Chef Heinz-Christian Strache ist die völkerrechtswidrig annektierte Halbinsel "realpolitisch ein Teil Russlands", was "zu akzeptieren" sei.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema