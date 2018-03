Van der Bellen: Rüffel für FP-Signale

KIEW. Bundespräsident bekräftigt in der Ukraine die Ablehnung der Krim-Annexion.

Van der Bellen in Kiew auf Staatsbesuch bei Poroschenko Bild: APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER

"Die Annexion der Krim ist und war rechtswidrig", deshalb könne Moskau auch keine legale Wahl auf der Halbinsel abhalten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen betonte gestern nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Kiew die in diesen Fragen "eindeutige österreichische Sicht", die sich auch durch den Regierungseintritt der FPÖ nicht geändert habe.

Gleichzeitig kritisierte das Staatsoberhaupt die "missverständlichen Signale", die einzelne FP-Politiker mit ihren privaten Krim-Reisen vermittelt hätten. Dazu zählen etwa FP-Klubobmann Johann Gudenus und der Linzer Vizebürgermeister Detlef Wimmer, die sich dort als Befürworter der russischen Annexion engagiert haben.

Poroschenko dankte vier Tage vor der russischen Präsidentenwahl Österreich dafür, als Beitrag zur Nicht-Anerkennung der Wahl dort "keine Beobachter auf die Krim zu senden". Die Annexion der Krim vor vier Jahren verglich Poroschenko mit Österreichs "Anschluss" an Hitler-Deutschland vor 80 Jahren.

Dass gestern zeitgleich Russlands Präsident Wladimir Putin die Halbinsel besuchte, bezeichnete Poroschenko als "äußerst gefährliche Provokation". Der Staatschef forderte von der Weltgemeinschaft eine scharfe Reaktion auf den dort geplanten Urnengang.

Reserviert ging die mitgereiste Außenministerin Karin Kneissl (FP) mit dem Thema Krim-Aktivitäten von FP-Politikern um. "Ich gehöre keiner Partei an", stellte Kneissl einmal mehr in diesem Zusammenhang fest. Außerdem sei sie in ihren Gesprächen nicht auf das Thema angesprochen worden.

