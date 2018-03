VP-Klub geschlossen für Aufhebung des Rauchverbots

WIEN. Der Zustrom zum "Don’t Smoke"-Volksbegehren ist zuletzt weniger geworden: 540.000 Personen haben bisher unterschrieben. Noch bis 4. April werden Unterstützungserklärungen gesammelt, die Eintragungswoche für das tatsächliche Begehren wird schließlich vom Innenministerium festgelegt.

Die Regierung schafft schon vorher Fakten. Morgen wird im Nationalrat das Rauchverbot in der Gastronomie gekippt. Unter Rot-Schwarz war das Qualmen in Lokalen mit 1. Mai 2018 verboten worden. Nun wird dieses Gesetz außer Kraft gesetzt.

VP-Klubobmann August Wöginger sagte gestern, er gehe davon aus, dass der VP-Klub geschlossen für die Aufhebung stimmen wird. Der Grazer Mediziner Josef Smolle, in Oberösterreich für sein Mitwirken an der Linzer Med-Fakultät bekannt, hatte sich bisher als Einziger gegen die Aufhebung des Rauchverbots ausgesprochen. Der Neo-VP-Mandatar dürfte allerdings eine Kopfwäsche erhalten haben, zuletzt war es still um ihn geworden.

Für die VP-Abgeordneten, allen voran Klubobmann Wöginger, ist es eine absurde Situation: Sie müssen ein Gesetz aufheben, das sie selbst beschlossen haben.

Aber auch im FP-Klub gibt es Abgeordnete, die nur mit Bauchweh für die Aufhebung des Rauchverbots stimmen werden. Interessant wird deshalb sein, wer morgen abwesend ist oder vor der Abstimmung den Saal verlässt.

Beschlossen werden soll auch ein verschärfter Jugendschutz: An unter 18-Jährige dürfen ab 2019 keine Tabakwaren mehr abgegeben werden, in ihrer Anwesenheit darf auch im Auto nicht mehr geraucht werden. Die Länder sollen zudem zeitnah ein Rauchverbot für Jugendliche bis 18 beschließen.

Keine Gefährdung für Wirte

Publik wurde eine Erhebung des Instituts für Höhere Studien zu den Auswirkungen des Rauchverbots auf die Gastronomie. Erfahrungswerte aus anderen Ländern zeigen demnach, dass das Ende des Zigarettenkonsums nicht zu Umsatzeinbußen, sondern teilweise sogar zu Umsatzsteigerungen in Lokalen geführt habe.

