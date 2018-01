"Unredlich": Strache kritisiert Van der Bellen und die ÖVP

ST.PÖLTEN. Die Party der FPÖ nach der Landtagswahl stand im Zeichen der "Schmutzkübelkampagne". Am Montag beriet die blaue Landespartei über wichtige Personalentscheidungen – Beschlüsse dürften noch keine gefallen sein.

FP-Vizekanzler Strache steht hinter seinem Landesspitzenkandidaten Udo Landbauer: Er kritisiert VP-Landeshauptfrau Mikl-Leitner, die eine Zusammenarbeit mit Landbauer schon vor der Wahl ausgeschlossen hatte. Bild: APA

Etwas gedämpft feierten die Freiheitlichen am Sonntag ihr Wahlergebnis nach der Landtagswahl in Niederösterreich. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wollte sich das Abschneiden seiner Partei bei der blauen Wahlparty im Gasthaus Fasslboden in St. Pölten aber nicht schlechtreden lassen. "Ein wundervoller großer Erfolg", meinte Strache.

„Schmutzkübelkampagne gegen Landbauer“

Man habe das zweitbeste Ergebnis erzielt und die Mandate verdoppelt. Beim bisher besten Ergebnis 1998 sei die FPÖ auf Bundesebene in Opposition gewesen, heute sei man in der Regierung. "Wir sind heute der große Wahlgewinner", sagte Strache. "Andere Parteien würden sich wünschen, sieben Prozent zuzulegen." Und dies trotz einer "Schmutzkübelkampagne" gegen den FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer. Dieser war in den vergangenen Tagen wegen der NS-Liedgut-Affäre seiner Burschenschaft Germania zunehmend in Bedrängnis geraten.

Medien und politische Gegner - auch die ÖVP im Land - hätten dabei "unredlich" agiert, so Strache. Man habe versucht, "Udo Landbauer mit Schmutz zu bewerfen". Die Bevölkerung habe das aber durchschaut. Kritik übte Strache an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der Landbauers Rücktritt gefordert hatte, und an Landeshauptfrau und ÖVP-Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner, die eine Zusammenarbeit mit Landbauer ausgeschlossen hatte. "Vor einer Wahl ist der Bundespräsident mit solchen politischen Aussagen fehl am Platz", meinte Strache. Und in Richtung Mikl-Leitner meinte Strache, "jemanden, der keine Schuld trägt, einen Tag vor der Wahl auszuschließen, ist nicht gut. Mikl-Leitner sollte sich bei Landbauer entschuldigen."

Richtungsweisende Personalentscheidungen

Bei der FPÖ ist nach der niederösterreichischen Landtagswahl nicht nur offen, wer den Sitz in der künftigen Landesregierung einnehmen wird. Die Landesgruppe stellt auch einen zweiten Bundesrat. Zu besetzen gilt es zudem acht Mandate im Landtag. Personalentscheidungen in den Gremien sind am Montag, wie angekündigt, nicht gefallen.

Die spannendste Frage bleibt die nach der Besetzung des Landesrates. Der "logische Anwärter", Spitzenkandidat LAbg. Udo Landbauer, dürfte nach der NS-Liedgut-Affäre um seine Burschenschaft wohl eher nicht zum Zug kommen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat am Wahlabend bekräftigt, dass es mit Landbauer "keine Zusammenarbeit in der Landesregierung geben" werde, sollte ihn die FPÖ als Landesrat nominieren. Klubchef Gottfried Waldhäusl ("Ich werde es nicht sein") steht nach eigenen Angaben nicht als Regierungsmitglied zur Verfügung.

In den Landtag würden gemäß der Landesliste Landbauer, Waldhäusl, Polit-Neuling Vesna Schuster, die LAbg. Erich Königsberger und Martin Huber, Dieter Dorner, Alois Kainz sowie Reinhard Johannes Teufel einziehen. Wird einer dieser acht Mandatare vom Klub zum Landesrat gewählt, würde Michael Bernard nachrücken.</p><p>Der Listensiebente Kainz ist Abgeordneter zum Nationalrat. Sein Wechsel nach St. Pölten dürfte eher unwahrscheinlich sein. Sollte die Listenzehnte Ina Aigner im Bundesrat bleiben, käme Landesgeschäftsführer Andreas Spanring (Elfter auf der Landesliste) zum Zug.

Video: Mikl-Leitner verteidigte Absolute für ÖVP

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema