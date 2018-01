Umfragen: Fake News haben Österreicher bei Wahlausgang beeinflusst

Der Herr Kurz hat es verstanden, selber zu schummeln, was es geht und laut zu schreien, dass er schlecht behandelt werde. Ein Österreicher, der ein bisschen denkt, weiß dass jemand, der nicht einmal sein eigenes Studium managen konnte, nicht die Idealbesetzung des Bundeskanzler ist.

Er faltet auch immer sehr brav, wenn er uns etwas mitteilen will und trotzdem wird das weder glaubwürdiger noch gscheiter. Wir werden für diese Regierung, die uns das "Blaue" vom Himmel versprochen haben, sehr tief in die Tasche greifen muss. Alles was wir hören ist, dass wir mehr "Gebühren" zahlen müssen, nur die wirklich reichen werden geschont.

Unser Ruf im Ausland ist ruiniert und auch innerhalb der ÖVP rumort es. Bereits bei der ersten Schwarz/Blauen Regierung hatten wir schon ein Glaubhaftigkeitsproblem und wenn man von der Diskussion Karas und Vilimsky liest, dann weiss man, dass das alles noch viel dicker kommt.

Die ÖVP hat alle Klagen zurückgezogen. Warum wohl? Sie waren nicht zu gewinnen!