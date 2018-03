Turbulenzen in der Außenpolitik: "Wir brennen hier überhaupt nichts nieder"

WIEN. Österreich nimmt "aus prinzipiellen Gründen" nicht an Maßnahmen gegen Moskau teil.

Außenministerin Karin Kneissl, Kanzler Sebastian Kurz: "Eine Entscheidung für die Aufrechterhaltung unseres diplomatischen Radius" Bild: Reuters

Es begann in Salisbury: Am 4. März wurden der russisch-britische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter in der englischen Stadt bewusstlos gefunden und wegen einer Vergiftung mit einem russischen Nervenkampfstoff in eine Klinik eingeliefert.

Ab 15. März reagierten Großbritannien und seine Partner in der NATO und der EU. Bisher wiesen 19 von 28 EU-Staaten insgesamt 58 russische Diplomaten aus.

Österreich steht – wie z. B. auch Zypern, Malta, Griechenland, Bulgarien – abseits. Das führt zu außenpolitischen Turbulenzen.

Der von Bundeskanzler Sebastian Kurz hochgeschätzte Londoner Terrorexperte Peter Neumann sagte, Österreich brenne "seine Brücken zum Westen nieder".

Später zog Neumann diese Formulierung zurück, er blieb jedoch bei seinen Bedenken: Österreich gebe Russland einen "Freibrief".

Kritik kommt auch vom schwedischen Ex-Außenminister Carl Bildt sowie von EU-Abgeordneten. Einer ist Österreicher: Othmar Karas (ÖVP) erklärte am Mittwoch, Österreich habe nach dem EU-Beitritt 1995 in der Verfassung klargestellt, "dass es in der EU nicht neutral, sondern solidarisch ist".

Das Neutralitätsargument hatten zuvor Kurz und Außenministerin Karin Kneissl vorgebracht.

Kritiker verweisen aber darauf, dass auch das neutrale Finnland und das de facto neutrale Schweden an der Aktion teilnehmen.

Am Mittwoch bemühte sich Kneissl, die österreichische Haltung zu präzisieren. "Wir brennen hier überhaupt nichts nieder", sagte sie zum Vorwurf, es würden Brücken zerstört. Die Entscheidung widerspiegle die prinzipielle Haltung Österreichs. Mit der Ausweisung von Diplomaten gehe man hierzulande "sehr sparsam" um. "Gerade wenn es hart auf hart geht, muss man die Kanäle offenhalten", sagte Kneissl.

FPÖ-Freundschaftsvertrag

Die Außenministerin betonte, weder habe man Angst vor allfälligen russischen Gegenmaßnahmen noch sei die Russland-freundliche Haltung der FPÖ ein Beweggrund.

In einem BBC-Radiointerview räumte Kneissl ein, es gebe einen Freundschaftsvertrag der FPÖ mit der Kreml-Partei "Einiges Russland". Doch Österreichs fragliche Entscheidung sei auch vom "christdemokratischen" Bundeskanzler Kurz getroffen worden.

Auch FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus meldete sich gestern zu Wort. Durch die Maßnahmen der Gemeinschaft gegen Moskau werde "mit leichtfertigen Vorverurteilungen Öl ins Feuer gegossen. Mit der Neutralität ist das selbstverständlich nicht vereinbar".

