Türkischer Gegenbesuch bei Kneissl in Wien

WIEN. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wird am Donnerstag nach Wien kommen und mit seiner österreichischen Amtskollegin Karin Kneissl zusammentreffen.

Kneissl und Cavusoglu Bild: APA/AFP/YASIN AKGUL

Im Mittelpunkt des Treffens stünden die bilateralen Beziehungen, Gesprächsthema werde aber auch die Lage in Syrien sein, hieß es in einer Aussendung des Außenministeriums. Cavusoglu erwidert mit seiner Visite in Wien den Besuch Kneissls in Istanbul Ende Jänner, bei dem beide Minister bemüht waren, die angespannten bilateralen Beziehungen zu entkrampfen. Die diplomatische Atmosphäre zwischen den beiden Ländern war im Lauf der vergangenen beiden Jahre immer mehr abgekühlt. Wien vertritt weiter die Forderung, die Beitrittsgespräche der EU mit Ankara zu beenden. Die Türkei wiederum blockiert Kooperationen der NATO mit Österreich.

