Trotz aller Widerstände: Regierung hebt das Rauchverbot auf

WIEN. FPÖ und ÖVP erlauben per Initiativantrag auch nach dem 1. Mai das Rauchen in Lokalen. Die SPÖ will jetzt eine Volksabstimmung.

Die Regierungsparteien FPÖ und ÖVP haben gestern die angekündigte Rücknahme eines allgemeinen Rauchverbots in Österreichs Gastronomie eingeleitet. Begleitet von heftigen Protesten der Opposition wurde ein entsprechender Initiativantrag eingebracht.

Demnach wird ohne Begutachtung in einer der nächsten Nationalratssitzungen besiegelt, dass heimische Lokale auch über den 1. Mai 2018 hinaus gemäß den bisherigen Bestimmungen Raucher- und Nichtraucherbereiche anbieten dürfen. Womit das von der rot-schwarzen Vorgängerkoalition mit diesem Stichtag festgelegte allgemeine Rauchverbot obsolet wäre.

Nicht in dem Antrag enthalten ist das von der Koalition beworbene Verbot für unter 18-Jährige, sich in den Raucherzonen aufzuhalten. Das falle als Teil des Jugendschutzes in die Kompetenz der Länder, hieß es aus dem FP-Klub.

Was kommt, ist das Rauchverbot auch im Privatfahrzeug, wenn sich darin zumindest ein Minderjähriger befindet. Das Tabakverkaufsverbot gilt künftig zwei Jahre länger, also bis zum 18. Lebensjahr. Allerdings räumt die Koalition hier eine "Übergangsfrist" bis Ende 2018 ein.

Die SPÖ, unter deren Federführung das Rauchverbot ursprünglich beschlossen worden war, kündigte den Antrag auf eine Volksabstimmung an, falls das Gesetz zur Rücknahme kommt.

Gesundheitsministerin Beate Hartinger (FP), die selbst in der Vergangenheit mehrfach bekundet hatte, "keine Freude" mit dem Kippen des Rauchverbots zu haben, konfrontierte man in einer Anfrage mit Expertenkritik.

Neos-Chef Matthias Strolz warf der Koalition vor, mit dem geplanten Beschluss "sich bewusst für Tote zu entscheiden". Unwürdig sei auch, wenn ÖVP und FPÖ wechselseitig darauf verweisen, in der Frage vom Partner gefesselt zu sein: "Eine Regierung ist kein Bondage-Club", sagte Strolz.

420.000 Unterschriften

Die Initiatoren des Volksbegehrens "Don’t smoke" meldeten gestern 420.000 Unterschriften. Die Abgabe von Unterstützungserklärungen soll noch bis 4. April möglich sein. Danach hat Innenminister Herbert Kickl (FP) drei Wochen Zeit, um den Termin für die eigentliche Eintragungswoche festzulegen. Das Zeitfenster dafür liegt zwischen acht Wochen und längstens einem halben Jahr.

