Tiroler Landtagswahl: Ein Sonntag, der nur Gewinner bringen könnte

INNSBRUCK. Stimmen die Umfragen, dann gibt es für alle Parteien im "heiligen Land" Grund zum Jubel.

Günther Platter mit seiner grünen Koalitionspartnerin Ingrid Felipe Bild: APA/ROBERT PARIGGER

Vier Bundesländer wählen in diesem Frühjahr ihre Landtage neu. Nach Niederösterreich ist am kommenden Sonntag Tirol an der Reihe. Und wie so oft gelten im "heiligen Land" eigene Gesetze. Landestypisch war in der Vergangenheit die Vielzahl der antretenden – und meist von der ÖVP abgekoppelten – Listen. Diesmal ist es gerade das Fehlen einiger dieser Gruppierungen, die vor allem bei den etablierten Parteien Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis schüren.

Die Ausgangslage: Vorwärts Tirol, Bürgerklub Tirol und Team Stronach haben 2013 insgesamt rund 18 Prozent der Tiroler Stimmen gewonnen. Sie treten diesmal allesamt nicht mehr an. Vor allem die FPÖ, die mit 9,4 Prozent sogar in die Einstelligkeit rutschte, musste damals Federn lassen. Umso höher sind diesmal die Erwartungen des blauen Spitzenkandidaten Markus Abwerzger. Umfragen zufolge könnte die FPÖ ihr Ergebnis verdoppeln.

Obwohl die ÖVP 2013 bei ihrem bisherigen Tiefststand gelandet ist, werden ihr diesmal keine großen Zuwächse prophezeit. Am schwarzen Grundton des Landes ändert das aber nichts. Günther Platter, nach seiner Rückkehr aus der Bundespolitik immerhin seit zehn Jahren Tiroler Landeshauptmann, liegt in den Umfragen stabil bei rund 40 Prozent.

Auch Platters grüne Koalitionspartnerin, Landeshauptmann-Stv. Ingrid Felipe, kann sich auf stabile Werte stützen. Nach dem Absturz bei der Nationalratswahl im Oktober 2017 könnte die Interims-Bundessprecherin somit von einem Nachbeben verschont bleiben.

Die Ausgangslage der SPÖ ähnelt jener der FPÖ. Nach dem historischen Tief 2013 hat Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik die Partei stark verjüngt und liegt jetzt bei 15 bis 17 Prozent. Zum Kampf am Existenzlimit wird der Sonntag für Neos (Dominik Oberhofer) und die Liste Fritz (Andrea Haselwanter-Schneider). Letztere hat seit dem Rückzug von Gründer Fritz Dinkhauser nach 18,35 Prozent im Jahr 2008 nun nur noch die Chance auf den knappen Verbleib im Landtag. Die Neos könnten diesen Sprung wie in Niederösterreich schaffen.

Themen, Optionen: Bestimmend und vor allem von Platter besetzt war das Tiroler Transitproblem, vor allem wegen der 2,25 Millionen Lkws, die jährlich durchs Land rollen. Die SPÖ thematisierte die hohen Wohnungskosten (vor allem in Innsbruck), die FPÖ das Thema Zuwanderung.

Auffallend bedeckt hielten sich die Parteien, wenn es um die Zukunft nach der Wahl am Sonntag ging. Nur Felipe signalisierte klar, dass sie weiterhin mitregieren will. Platter soll auch an einer Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition interessiert sein, hielt sich aber bis zuletzt alle drei realistischen Optionen offen.

