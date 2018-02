Tirol-Wahl: ÖVP legt zu und bleibt klare Nummer eins

Zur Erinnerung: Der Ö BP Fischer (&Co?) wurde (international?) als "King Lear" gehandelt angeblich.



Wisst ihr das? Oder wusstet ihr das?



Und wisst ihr, dass das eine Figur im Stück von Shakespeare ist zB. Wenn ja, könnt ihr die Rolle des King Lears beschreiben in der Komödie oder welche Gattung ist das nochmals?



ALSO: Ich erfuhr davon noch zur Aktivzeit von Barack Obama (USA). Geschätzt war es, als ich zB davon erfuhr, noch ein bis zwei Jahre hin bis zur Abberufung wegen Nichtmöglichkeit eines neuerlichen Antrittes.



Das ist inzwischen schon fünf Jahre her, oder?