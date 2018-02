Tirol-Wahl: In Oberösterreich sind alle Landtagsparteien zufrieden

LINZ. In Oberösterreich sind alle vier Landtagsparteien zufrieden mit dem Tiroler Wahlergebnis.

Der amtierende Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) Bild: GEORG HOCHMUTH (APA/GEORG HOCHMUTH)

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sieht sich auch selbst in seinem Sparkurs bestätigt. Für SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer stärkt das erzielte Plus die Oppositionspolitik im Bund. FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner plädiert fürs Mitregieren, aber nicht um jeden Preis. Grünen-Chefin Maria Buchmayr wünscht sich eine Fortsetzung von Schwarz-Grün.

Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) habe die Wähler mit "seiner kompetenten und bürgernahen Politik überzeugt", sieht der oberösterreichische ÖVP-Obmann und Landeshauptmann Thomas Stelzer im Wahlergebnis einen "Vertrauensbeweis für die geleistete Arbeit". Er liest daraus zudem "klaren Rückenwind" für den Kurs des Schuldenabbaus, den er auch in Oberösterreich ausgerufen habe, ab. Die Tiroler Parteifreunde seien "ein zentraler Partner, wenn es um bundesweite Reformvorhaben geht", betonte Stelzer. Eine Empfehlung für eine Koalitionsvariante wolle er ihnen aber nicht geben.

SPÖ-Landesparteivorsitzende Landesrätin Birgit Gerstorfer freute sich, dass in Tirol "nach 15 Jahren wieder ein Plus vorne steht". Sie führt das sowohl auf die von Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik stark betonten sozialen Themen als auch auf bundespolitische Einflüsse zurück. Das erfreuliche Abschneiden der SPÖ in Tirol und Niederösterreich, dass sich ihrer Erwartung nach wohl in Kärnten fortsetzen werde, sei zudem eine gute Basis für die Oppositionspolitik auf Bundesebene. In Tirol rechne sie damit, dass sich die Sozialdemokraten eine Regierungsbeteiligung entweder "teuer abkaufen lassen" oder als zweitstärkste Kraft Oppositionsarbeit leisten, so die oberösterreichische SPÖ-Chefin.

Bei FPÖ-Landesparteichef LHStv. Manfred Haimbuchner überwog in jedem Fall die Freude über den freiheitlichen Zugewinn bei weitem die Enttäuschung über die - laut Hochrechnungen zu erwartende - Niederlage im Match um den zweiten Platz. Die FPÖ habe prozentuell am meisten von allen Parteien zugelegt, betonte er. Prinzipiell würde Haimbuchner die FPÖ schon gerne in der künftigen Landesregierung sehen: "Ich bin immer einer, der für das Regieren eintritt", aber "um jeden Preis regiert bei uns niemand". Für Günther Platter (ÖVP) wäre es wohl "gemütlicher", die Grünen als "Beiwagerl" zu behalten, meinte Haimbuchner.

Die oberösterreichische Grünen-Chefin und geschäftsführende Klubobfrau Maria Buchmayr zeigte sich ebenfalls zufrieden: Vor dem Hintergrund der "sehr schwierigen Ausgangslage" sei das Abschneiden "ein großer Achtungserfolg" und nach dem Ergebnis in Niederösterreich ein weiteres Lebenszeichen der Grünen. Das Ergebnis zeige auch, dass die Wähler die schwarz-grüne Regierungsarbeit goutiert hätten, so Buchmayr. Sie wünsche sich, dass die Koalition in Tirol eine Fortsetzung findet. Noch Bangen müsse man um den vierten Bundesrat und damit den - auch finanziell bedeutsamen - Fraktionsstatus.

