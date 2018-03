Tirol: Schwarz-Grüne Neuauflage fixiert

Landesregierung in Innsbruck gewählt

v.l. LH Günther Platter, LH Stv. Ingrid Felipe

Die neuaflage von Schwarz-Grün in Tirol ist fix: die Landesregierung ist bei der konstituierenden Sitzung des Tiroler Landtags mit 23 Stimmen der insgesamt 36 Abgeordneten gewählt und anschließend angelobt worden. 13 Abgeordnete votierten in einer geheimen Abstimmung mit Nein. Die schwarz-grüne Koalition verfügt im Landtag über insgesamt 21 Stimmen (ÖVP 17, Grüne vier). Die SPÖ, die beim Urnengang den zweiten Platz einfuhr, ist mit sechs Mandataren vertreten, die Freiheitlichen mit fünf. NEOS und Liste Fritz haben jeweils zwei Vertreter im Landesparlament. Am Nachmittag trifft sich die Landesregierung zu ihrer ersten Sitzung.

Landeshauptmann Günther Platter (VP) hatte schon vor fünf Jahren eine Koalition mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) gebildet.

