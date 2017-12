Terminkalender der neuen Regierung: Konzert, Klausur und Tanzparkett

WIEN. Sternsinger statten Kurz Besuch ab, niederländischer Premier kommt zu Jahresbeginn.

Kurz dankte den Sternsingern dafür, dass sie "Menschen helfen, denen es nicht so gut geht". Bild: APA/HANS PUNZ

Alle Jahre wieder finden sich die Sternsinger im Bundeskanzleramt ein: Heuer wurden sie zum ersten Mal von Sebastian Kurz als neuem Regierungschef begrüßt. Er bedankte sich bei den Kindern für ihr Engagement und das Spendensammeln. "Ihr schafft es, Menschen zu unterstützen, denen es bei weitem nicht so gut geht wie uns", sagte Kurz anerkennend.

Für den neuen Bundeskanzler brachten die vergangenen Feiertage nur eine kurze Verschnaufpause. In den kommenden Tagen wird die Themenliste für die Regierungsklausur, die am 4. und 5. Jänner in der Steiermark stattfindet, fixiert. Besprochen werden soll der Budgetfahrplan sowie Entlastungen für niedrige Einkommen. Wichtiger als die Inhalte wird aber das Teambuilding sein. Vor allem in der VP-Regierungsmannschaft sind zahlreiche Newcomer, die einander erst kennenlernen müssen.

EU-Politik im Musikverein

Gleich zu Jahresbeginn empfängt Kurz erstmals einen Amtskollegen in Wien. Gemeinsam mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte wird er das Neujahrskonzert besuchen und anschließend bei einem Arbeitsgespräch Inhalte für Österreichs EU-Vorsitz abklären. Eine Allianz beider Länder bietet sich in der Migrationspolitik und der Türkei-Frage an, wo beide Regierungschefs eine ähnliche Linie verfolgen.

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzt ein europapolitisches Zeichen: Er lädt die estnische Präsidentin Kerstin Kaljulaid und Bulgariens Rumen Radew als Repräsentanten des scheidenden und neuen EU-Vorsitzlandes in den Musikverein.

Derzeit ist man in Kurz’ Stab darum bemüht, die nächsten internationalen Termine zu koordinieren. Eine Israel-Reise soll so bald wie möglich stattfinden. Offen ist noch, ob Kurz Ende Jänner am Wirtschaftsgipfel in Davos und im Februar an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen wird. Erwartet werden neben Angela Merkel auch Frankreichs Emmanuel Macron.

Nicht erspart bleiben dürfte Kurz 2018 der Opernball, dessen Besuch er bisher zu vermeiden wusste. Für einen Bundeskanzler ein Pflichtprogramm – auch wenn Kurz von der Idee wenig begeistert sein soll. Noch nicht entschieden hat sich auch Heinz-Christian Strache, ob er als Vizekanzler auf dem Staatsball tanzen wird, wobei es für ihn keine Premiere mehr wäre.

Strache, der derzeit noch ohne Portefeuille regiert, wird am 8. Jänner als neuer Sport- und Beamtenminister angelobt. Sein Highlight in neuer Rolle: das Hahnenkammrennen in Kitzbühel.

Quer durch Österreich geht es um Zukunftsthemen

Die schwarz-blaue Regierung startet mit einer Regierungsklausur am 4. und 5. Jänner in Schloss Seggau bei Leibnitz. Es geht etwa um die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge für niedrige Einkommen; wichtiger ist das „Teambuilding“ – die meisten Regierungsmitglieder kennen einander nicht.

Die SPÖ hält am 4. Jänner in Maria Taferl in Niederösterreich ihre Klausur ab. Die Präsidiumsmitglieder wollen bereden, wie man die ungewohnte Oppositionsrolle anlegt und die überfällige Parteireform durchführen wird. Ende Jänner trifft sich dann der Parlamentsklub zu einer internen Klubklausur.

Auch die ÖVP mit ihrem zur Hälfte erneuerten Parlamentsklub trifft sich am 10. und 11. Jänner zu einer Klausur. Klubchef August Wöginger hat bereits vergangene Woche in den OÖNachrichten angekündigt, die Mandatare in sein Heimatbundesland Oberösterreich zu holen. Tagungsort ist Bad Ischl.

Die FPÖ startet am 10. Jänner ihren Landtagswahlkampf in Tirol. Zum Auftakt im Congresshaus Innsbruck wird auch Parteichef und nun Vizekanzler Heinz-Christian Strache erwartet. Das Neujahrstreffen in der Pyramide Vösendorf am 13. Jänner ist auch der niederösterreichische Wahlkampfauftakt.

