Studiengebühren für arbeitende Langzeit-Studenten

WIEN. Verfassungsgerichtshof hob Ausnahme für rund 23.000 Studenten auf, Faßmann plant keine "Reparatur".

Studiengebühr: Keine Ausnahme Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ab dem nächsten Wintersemester (2018/19) müssen rund 23.000 berufstätige Langzeit-Studenten wieder Studiengebühren zahlen. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hatte die Gebührenbefreiung für diese Gruppe 2016 als "gleichheitswidrig" aufgehoben: Berufstätige seien gleich zu behandeln wie nicht erwerbstätige "Langzeitstudenten" aus Österreich und der EU, die länger als die Mindeststudiendauer ihres Faches plus zwei Semester Toleranzfrist studieren. Von diesen werden bereits Gebühren eingehoben.

Das Ministerium entschloss sich dazu, die aufgehobene Regelung nicht zu "reparieren", bestätigte Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (VP). Sein Ressort verweist auch auf die im Regierungsprogramm enthaltene Absicht, allgemeine Studiengebühren einzuführen, was ohnedies eine Neuregelung bedeute. Wann dies der Fall sein werde, lässt Faßmann offen. "Priorität" habe zunächst die Studienplatzfinanzierung.

Opposition und Studentenvertreter kritisierten die Entscheidung heftig. Die stellvertretende Chefin der Hochschülerschaft (ÖH), Maria Gasteiger (Grüne und alternative Studenten /GRAS), schrieb in einer Aussendung von einem "Schlag ins Gesicht aller erwerbstätiger Studierender". SP-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl fürchtet, dass "bis zu 30.000 Studierende" zur Kasse gebeten werden, "weil der ÖVP-Wissenschaftsminister unwillig ist, eine verfassungskonforme Reparatur des Universitätsgesetzes zustande zu bringen". Arbeiterkammer-Präsident Rudolf Kaske meint, es könne nicht sein, dass "gerade jene Studierenden zur Kasse gebeten würden, die zusätzlich arbeiten müssen".

Es werde nicht auf erwerbstätige Studierende abgezielt, sondern eine Ungleichheit repariert, so Faßmann. Er verwies auch auf eine Erhöhung der Studienförderung am Beginn dieses Wintersemesters in der Höhe von 60 Millionen Euro.

1 Kommentar Biobauer (1106) 19.01.2018 04:01 Uhr Bummelstudenten sind höchst unsozial und nehmen Lernwilligen den Platz weg.

Ich hatte in meiner Jugend einige Freunde die sich immer wieder für ein Semester eingeschrieben haben um diverse Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen.



Lustig finde ich die Reaktionen der linken Reichshälfte auf die vom Verfassungsgerichtshof aufgehobenen Ausnahmen, waren doch die letzten drei Bildungsminister von der SPö und haben anscheinend nichts tragbares zusammengebracht. Antwort schreiben

