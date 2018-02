Strache zeigt Rauchgegnern die kalte Schulter

WIEN. Das Volksbegehren steuert auf bald 300.000 Unterschriften zu, die Koalition gibt sich ungerührt.

Vizekanzler Heinz Christian-Strache (FP) absolvierte am Mittwoch seinen Auftritt vor dem Ministerrat ohne Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP), der krankheitsbedingt pausierte. Doch sein Bericht über die Olympiaerfolge der österreichischen Sportler interessierten die Journalisten deutlich weniger als der ungebremste Zustrom zum "Don’t smoke"-Volksbegehren, das bisher von 280.000 Menschen unterstützt worden ist.

Strache zeigte sich von der hohen Zahl an Unterschriften ungerührt. "Wir nehmen jedes Volksbegehren ernst", versicherte er, und die Zahl an Unterschriften sei auch beachtlich. Aber ändern werde dies nichts an der Tatsache, dass das Rauchverbot in der Gastronomie, das ab 1. Mai in Kraft treten soll, noch vorzeitig von der Koalition aufgehoben wird. Es habe auch schon andere Petitionen pro Raucher gegeben, sagte Strache.

Vor 2021 werde es kein Referendum zum Rauchverbot in der Gastronomie geben, machte der Vizekanzler seine Position klar. Er verwies auf das Regierungsübereinkommen, wonach erst zum Ende der Legislaturperiode die direkte Demokratie stärker ausgebaut werden soll.

Der Koalitionspakt sieht vor, dass Volksbegehren ab 900.000 Unterschriften automatisch zu einer verbindlichen Volksabstimmung führen sollen. Die Freiheitlichen, hatten ursprünglich eine Untergrenze von nur 150.000 Unterschriften gefordert.

CETA und ORF

Theoretisch könnte es auch schon früher verpflichtende Volksabstimmungen geben, sagte Strache. Dazu bräuchte es aber auch die Zustimmung der Neos. Themen für Volksentscheide gebe es genügend, etwa die ORF-Zwangsgebühren oder CETA.

Während der FP-Obmann an seinem Kurs strikt festhalten will, klingen andere in seiner Partei weniger apodiktisch. Innenminister Herbert Kickl (FP) erklärte, dass jetzt erst die Unterstützungserklärungen gesammelt werden und die tatsächliche Eintragungswoche für das Volksbegehren erst festgelegt werden müsse. Wie mit den Unterschriften letztlich umgegangen werde, "darüber möchte ich jetzt gar nicht spekulieren", sagte er.

Kickl entschuldigte sich auch dafür, dass es zu Computerproblemen gekommen sei. "Es ist unangenehm, wenn man sich demokratiepolitisch einbringen will, und dann geht das nicht", sagte er. Man habe sich bereits auf Fehlersuche begeben.

Front bröckelt

In der FPÖ bröckelt hingegen schon die Raucher-Front. Der Kärntner FP-Obmann und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl am 4. März, Gernot Darmann, sprach sich für die Abhaltung einer Volksabstimmung ab, um die Frage des Rauchverbots in der Gastronomie endgültig zu klären. "Das Volk ist der Souverän und daher sollte der Bürger das letzte Wort haben", sagte Darmann.

In der Volkspartei folgt man dem Motto "Augen zu und durch". Man werde den Initiativantrag für das Kappen des Rauchverbots unterstützen, stellte Kanzleramtsminister Gernot Blümel (VP) klar. Intern war zu hören, dass man nicht gewillt sei, den Koalitionspakt zu brechen und Neuwahlen zu provozieren.

Die SPÖ will nicht tatenlos zusehen. Sollte die Koalition nächste Woche die Aushebelung des Rauchverbots einbringen, will die SPÖ einen Antrag auf eine bindende Volksabstimmung stellen, kündigte SP-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner an.

Frauen: 100.000 Unterschriften

Nicht nur das Anti-Raucher-Volksbegehren erfreut sich ungewohnt hohen Zuspruchs. Die Initiatorinnen des Frauenvolksbegehrens gaben gestern bekannt, bereits 100.000 Unterstützungserklärungen gesammelt zu haben.

